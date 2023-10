Assassin's Creed Red e Hexe: la storia moderna si sposterà in un futuro remoto?

Neanche il tempo di assistere al debutto di Assassin's Creed Mirage che in rete cominciano a farsi strada teorie e speculazioni su Assassin's Creed Red ed Hexe, i due prossimi capitoli principali della fortunata serie Ubisoft.

Dopo il leak che avrebbe svelato il nome della protagonista femminile di Assassin's Creed Red, è questa volta il turno di un rumor riguardante la timeline moderna che verrà presentata in Red ed Hexe. I primi possibili dettagli su'importante evoluzione per la storia del presente sono apparsi online per la prima volta due settimane fa, con lo YouTuber Sliderv2 che ha caricato un file audio rinvenuto facendo datamining di Assassin's Creed Mirage. Questo suggerisce che la storia moderna della serie potrebbe spostarsi in un lontano futuro.

Consultando il file audio, ascoltiamo due operatori Animus senza nome riferirsi al 21° secolo come "storia antica", il che implica che la conversazione si svolge in un futuro remoto. Inoltre, viene menzionato anche il "Grande Cambiamento", che sembra aver avuto luogo nel 21° secolo. Sebbene Ubisoft non abbia commentato la legittimità dell'audio, è interessante osservare che il filmato è sotto il nome in codice "Neo", che corrisponde ad Assassins's Creed Hexe, anziché Aassassin's Creed Red, ovvero il prossimo capitolo principale della serie ad essere in programma per il lancio sul mercato.

Parlando con fonti anonime riguardo al file audio, Insider Gaming ha appreso che la storia "contemporanea" sarà ambientata quasi certamente nel futuro. In precedenza, i giochi di Assassin's Creed sono stati ambientati nei loro rispettivi anni di uscita, con la timeline moderna di Assassin's Creed Valhalla ambientata nel 2020, ad esempio. Sembra inoltre che Assassin's Creed Red avrà parti significative della sua storia moderna ambientata nell'ultimo decennio del 21° secolo (2090-2099). Pertanto, Abstergo Industries otterrà un cast completamente nuovo di personaggi che i giocatori potranno imparare a conoscere.

Come rivelato dal vicepresidente produttore esecutivo di Assassin's Creed, Marc-Alexis Côté, la storia della serie sarà d'ora in avanti raccontata attraverso Assassin's Creed Infinity, il futuro hub di gioco del franchise. Da qui, i giocatori potranno accedere a titoli come Codename Red e Codename Hexe, oltre a immergersi nel "Modern Day" di ogni rispettivo capitolo.