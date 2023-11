Assassin's Creed Red, nuovi leak: le armi di Naoi e la grandezza della mappa

Un giorno dopo il report di Tom Henderson, che avrebbe rivelato l'identità di uno dei due protagonisti di Assassin's Creed Red, dalla rete emergono nuove indiscrezioni sul prossimo grande capitolo della saga degli assassini di Ubisoft.

Stavolta, a mettere in giro le nuove informazioni è stato j0nathan, leaker francese notoriamente molto vicino ad Assassin's Creed. Stando a quanto ha rivelato nel suo ultimo video, Assassin's Creed Red sarebbe dotato di una mappa più grande di quella di Valhalla ma più piccola della Grecia di Odyssey. Rispetto ai capitoli appena menzionati disporrebbe di un minor numero di indicatori a schermo, in modo da invogliare i giocatori ad esplorare le ambientazioni in maniera più attiva. Questa funzionalità è presente in forma opzionale fin da Origins, ma l'impressione è che Ubisoft voglia spingere maggiormente su questo punto anche nella modalità di default.

Secondo j0nathan, ai giocatori di Assassin's Creed Red verrebbe concessa l'opportunità di utilizzare un rampino, similmente a quanto già accade in Sekiro: Shadows Die Twice e Ghost of Tsushima, e assumere diverse posizioni, inclusa la possibilità di stendersi a pancia in giù per strisciare nella vegetazione. Lo stealth dovrebbe godere di maggior cura rispetto alle ultime iterazioni action RPG, offrendo meccaniche inedite come la possibilità di approfittare del buio e di creare luoghi poco illuminati per nascondersi nell'ombra. Gli NPC sarebbero muniti di abilità difensive migliori, mentre una nuova funzionalità dovrebbe permettere ai giocatori di reclutare dei nemici per impiegarli come spie dietro le linee nemiche.

Una buona parte del leak è stata dedicata a Naoi, che i precedenti leak hanno descritto come la protagonista femminile di Assassin's Creed Red. Stando a j0nathan, la shinobi sarebbe in grado di utilizzare kunai, shuriken, bombe fumogene e campanelli, un set di armi e oggetti che tratteggia i connotati di una combattente più agile e più incline allo stealth rispetto all'altro protagonista emerso dai leak, il samurai nero Yasuke.

Infine, ma non per importanza, il leaker ha parlato di un comparto grafico migliore rispetto ai precedenti capitoli della serie, aggiungendo che Ubisoft avrebbe compiuto un grande sforzo per migliorare il già egregio comparto tecnico di Valhalla.

In chiusura, ci teniamo a precisare che nessuna di queste informazioni è stata confermata da Ubisoft, pertanto vi consigliamo di prenderle con la dovuta cautela. La data i lancio di Assassin's Creed Red è ancora ignota, ma ci aspettiamo il suo arrivo nel corso del 2024.