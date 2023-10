Assassin's Creed Red: un leak svela il nome della protagonista femminile. Si chiama Naoi?

Nelle scorse ore lo scrittore Pierre Boudreau ha svelato forse per errore la protagonista femminile di Assassin's Creed Codename Red, a seguito di questo leak, anche l'insider francese j0nathan ha qualcosa da dire a riguardo.

Secondo quanto riferito dal leaker, l'assassina femminile di Codename Red si chiamerà Naoé/Naoi, anche se questo potrebbe essere un nome provvisorio e a tal proposito viene citato il caso di Assassin's Creed Valhalla, con Eivor in versione femminile conosciuta inizialmente come Jora.

In giapponese invece il nome dovrebbe essere "ナオエ" e secondo quanto riportato, il personaggio avrà una storia simile a quella di Bayek (protagonista di Assassin's Creed Origins), con alla base tradimenti, vendette e redenzioni: un membro dell'Ordine ha ucciso il padre di Naoi e questo spinge la giovane a diventare una shinobi.

Niente di quanto riportato è stato confermato ufficialmente, almeno per il momento, con Ubisoft che non ha ancora tolto i veli ad Assassin's Creed Codename Red. Il protagonista maschile dovrebbe essere il samurai africano Yasuke, ispirato ad un samurai realmente esistito e attivo durante il periodo Edo come membro dell'esercito dell'Imperatore Nobunaga.

Assassin's Creed Red dovrebbe uscire alla fine del 2024 e sarà probabilmente il più grande blockbuster Ubisoft del prossimo anno insieme a Star Wars Outlaws in sviluppo negli studi di Massive Entertainment.