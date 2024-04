Assassin's Creed Red sarà presente all'Ubisoft Forward? I rumor parlano di grandi annunci

Giugno 2024 segnerà una tappa fondamentale per la line-up videoludica di Ubisoft, la quale potrebbe riservare non poche sorprese: ci sono tante novità in arrivo con l'Ubisoft Forward 2024 e, secondo le ultime indiscrezioni, esse dovrebbero riguardare più da vicino anche Assassin's Creed Codename Red. Ma come, esattamente? Cosa verrà annunciato?

Stando alle informazioni pubblicate dall'account X di frax, insider addento al mondo Ubisoft, sul palco dell'Ubisoft Forward verrà annunciato il nome ufficiale di Assassin's Creed Codename Red. Attualmente non vi sono informazioni relative al palinsesto della kermesse losangelina, tranne qualche possibile informazione dai profili social di Ubisoft che ha riacceso le speranze sull'ormai dimenticato Remake di Splinter Cell. Tuttavia, per la fonte sopracitata non vi sono dubbi: Ubisoft ufficializzerà il nome di Codename Red: Assassin's Creed Shadows.

Ma c'è di più: Ubisoft avrebbe in programma anche due espansioni per Assassin's Creed Shadows. L'insider non ha aggiunto ulteriori dettagli relative a quest'ultime, lasciando così aperti diversi interrogativi circa la natura delle suddette novità contenutistiche. Non c'è ancora modo di confermare quanto dichiarato con questa fuga di notizie, ma il 10 giugno si fa sempre più vicino. L'attendibilità della fonte è tutta da verificare, e i recenti eventi sembrerebbero aver minato la credibilità del leaker: infatti, l'account X in questione è stato sospeso dal noto social di Elon Musk. Tuttavia, mancano ancora un po' di settimane al momento della verità , il quale potrebbe rivelare parecchie informazioni sull'avvenire dell'atteso capitolo di Assassin's Creed. Quante delle informazioni rivelate nei mesi saranno confermate dalla stessa software house?

Su EA SPORTS FC 24 Standard Edition Switch è uno dei più venduti di oggi.