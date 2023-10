Assassin's Creed Red: spunta in rete la presunta protagonista femminile!

Con Assassin's Creed Mirage ormai sul mercato, è ufficialmente cominciata l'attesa per il prossimo capitolo della saga di Ubisoft, che a meno di grossi stravolgimenti dovrebbe essere Assassin's Creed Codename Red, nuovo grande capitolo ambientato nel Giappone Feudale e basato sull'ormai rodata formula action RPG di Origins, Odyssey e Valhalla.

Ubisoft, comprensibilmente concentrata sulla promozione dell'avventura orientale di Basim, non ha ancora presentato ufficialmente il nuovo gioco, il quale tra l'altro viene ancora indicato con un nome in codice. Un inequivocabile indizio è tuttavia appena stato diffuso da Pierre Boudreau, scrittore canadese che ha già contribuito a Valhalla e Mirage, e che attualmente si trova al lavoro proprio su Codename Red.

La scorsa notte gli appassionati hanno scoperto che l'autore ha aggiornato la sua pagina Linkedin aggiungendo una copertina che non fa alcunché per nascondere la sua ispirazione. I toni del rosso e l'architettura tipicamente giapponese sullo sfondo tradiscono l'appartenenza dell'artwork ad Assassin's Creed Codename Red, ma c'è qualcosa di ancor più interessante: in primo piano c'è infatti un'Assassina che ha tutta l'aria di essere la protagonista del gioco!

Boudreau ci ha appena presentato la protagonista femminile di Assassin's Creed Codename Red? Non possiamo ancora saperlo con certezza, ma l'impressione è proprio questa. La mossa dello scrittore, intenzionale o meno, non ha ancora trovato una conferma ufficiale da parte di Ubisoft, quindi per il momento non possiamo far altro che speculare.

In sede di annuncio, ricordiamo, la compagnia francese si è limitata a confermare la presenza di uno shinobi (ninja) come protagonista, senza specificarne il sesso. Da qualche tempo, in ogni caso, circolano dei rumor secondo i quali sarebbe una donna, e l'artwork sembra confermarlo. Secondo le stesse indiscrezioni, ad affiancare la ninja ci sarebbe anche un secondo personaggio giocabile, un samurai di origine africana, ma quest'ultimo dettaglio non ha ancora trovato riscontri.

In attesa di scoprire maggiori dettagli al riguardo, rimanete su queste pagine per scoprire cosa ci aspettiamo da Assassin's Creed Codename Red.