Assassin's Creed Red: storia, personaggi e ambientazioni nei nuovi leak da Tom Henderson

Dopo aver scherzato sui leak veritieri della nuova PlayStation 5 'Slim', l'insider Tom Henderson torna alla carica per condividere delle importanti anticipazioni sulla storia, sul personaggio e sull'ambientazione di Assassin's Creed Codename Red.

Dalle colonne di Insider-Gaming, l'ormai celebre 'gola profonda' dell'industria videoludica guarda in direzione di Ubisoft per aprire una finestra sul prossimo capitolo maggiore della serie di Assassin's Creed.

In base alle informazioni ottenute dalle sue fonti anonime, Henderson sostiene che Codename Red sarà il primo videogioco della saga ad avere per protagonista un personaggio realmente esistito, ovvero Yasuke. L'insider ritiene quindi di poter confermare con un relativo grado di certezza le anticipazioni dei mesi scorsi legate ad Assassin's Creed Red e al samurai africano Yasuke, un personaggio che dovrebbe essere affiancato da Naoe, una guerriera interpretabile dai giocatori nelle fasi più avanzate della campagna principale.

Sempre a detta di Tom Henderson, il compito di Yasuke sarà quello di aiutare Naoe Fujibayashi, la figlia del leggendario Fujibayashi Nagato, a compiere la sua vendetta dopo la morte del suo amato padre: lo Yasuke descritto da Henderson è uno ex schiavo sopravvissuto e portato in Giappone, dove ha intrapreso la via dei Samurai per prestare servizio agli ordini di Nobunaga. Tra gli altri personaggi reali citati da Henderson che dovrebbero caratterizzare la trama di Assassin's Creed Red vengono citati Akechi Mitsuhide, Hattori Hanzo, Toyotomi Hideyoshi e sua moglie Kōdai-in, Oichi, Ashikaga Yoshiaki e Akechi Kagemitsu.

In attesa di un chiarimento da Ubisoft, vi invitiamo a leggere questo nostro approfondimento su Assassin's Creed Red, finalmente il Giappone feudale.