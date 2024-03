Assassin's Creed Red, trapelano alcuni filmati del gioco: c'è aria di novità

Quando vedremo Assassin's Creed Red in azione con trailer e gameplay? Questa domanda non ha ancora una risposta, complice il lungo silenzio di >Ubisoft sulla corposa line-up di titoli in arrivo dopo Mirage. Oggi, però, sono trapelati alcuni video incentrati su Codename Red: secondo le prime info, ci sarebbero in atto grossi cambiamenti per la saga.

Il noto giornalista Tom Henderson di Insider-Gaming ha da poco rilasciato nuove informazioni su alcune delle meccaniche che prenderanno piede con la prossima avventura di Assassin's Creed. Stando ai filmati forniti da alcune fonti, il gameplay di Assassin's Creed Red subirà diversi cambiamenti: con le revisioni del sistema di parkour, del meteo (adesso dinamico) e, più in generale, di tutti gli elementi della serie, con questo capitolo si prospetta un'aria di cambiamento.

Il combattimento sarà più gore, con maggiori spargimenti di sangue e la possibilità di decapitare i propri nemici. Inoltre, l'ossatura del gioco subirà ulteriori variazioni: stando ai filmati di cui sopra (di una build non meglio definita del progetto), Assassin's Creed Red erediterà alcune meccaniche da altre IP di Ubisoft, come nel caso di Splinter Cell per lo spegnimento delle torce ed altre soluzioni di gameplay incentrate sullo stealth. Come se ciò non fosse sufficiente, Assassin's Creed Red compirà un passo in avanti sul fronte tecnico con il Ray-Tracing. Infine, non di certo per importanza, la prossima iterazione del brand erediterà una funzione da Assassin's Creed Valhalla: parliamo della possibilità di creare un proprio insediamento, con alcune meccaniche gestionali che strizzano l'occhio agli amanti di tali meccaniche di gioco.

Cosa ne pensate delle informazioni rivelate? Credete che il Giappone feudale di Assassin's Creed Codename Red rappresenterà un punto di non ritorno (in senso positivo) per la serie?