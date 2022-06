Assassin's Creed Remake svelato durante l'evento Ubisoft per i 15 anni della serie?

Ubisoft ha dato il via ai festeggiamenti per i 15 anni di Assassin's Creed annunciando tante novità per Assassin's Creed Valhalla e dando appuntamento a settembre per scoprire il futuro di Assassin's Creed. Fino a qui niente di strano, ma...

Durante l'evento celebrativo, la casa francese ha mostrato anche un filmato tratto dal primo Assassin's Creed uscito nel novembre 2007, del resto che senso avrebbe celebrare il quindicesimo anniversario del franchise senza mostrare il primo gioco della saga? Tutto perfetto, se non fosse che analizzando le immagini mostrate, si scopre come il video mostri in realtà uno schema di colori diverso rispetto al gioco originale e alcune texture apparentemente modificate, con una qualità grafica leggermente superiore.

Secondo alcune teorie, queste sequenze non sarebbero tratte dalla versione originale di Assassin's Creed bensì da un possibile remake o remaster in arrivo a novembre proprio per festeggiare i 15 anni dall'uscita dell'avventura di Altair. C'è da dire che effettivamente il primo Assassin's Creed del 2007 non è mai stato riproposto su piattaforme "moderne" a differenza ad esempio di Assassin's Creed II e relativi seguiti, dunque potrebbe essere questa l'occasione giusta per riportare in vita l'originale Assassin's Creed.

In ogni caso per ora è solamente una ipotesi, ne sapremo di più nei prossimi mesi, nel frattempo vi ricordiamo che sono in arrivo nuovi contenuti gratis per Assassin's Creed Valhalla.