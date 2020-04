Assassin's Creed, il reveal: dagli account della serie riferimenti a Odino!

Prosegue ininterrotta ormai da diverse ore la diretta dedicata al reveal del nuovo Assassin's Creed, trasmessa da Ubisoft a partire dal primo pomeriggio e attualmente ancora in corso.

Mentre l'artista BossLogic, scelto per dare forma allo spettacolare artwork che sta progressivamente prendendo forma a schermo durante la live, prosegue con la creazione di un dipinto digitale dedicato all'ambientazione del titolo, dagli account social ufficiali di Assassin's Creed emergono alcuni primi riferimenti. Come potete verificare direttamente in calce a questa news, sia dalle pagine di Twitter sia dalle pagine di Facebook, giungono alcuni primi aperti riferimenti alle atmosfere che caratterizzeranno il titolo.

Dall'account Twitter italiano di Assassin's Creed, possiamo leggere "Sta soffiando un vento dal Nord... Stanno arrivando e non hanno paura di niente.", "Stanno sbarcando e sono venuti per conquistare una nuova terra". Ai cinguettii si accompagnano due piccoli estratti dall'artwork dipinto in live. Dall'account Facebook arriva invece un riferimento diretto al Pantheon norreno: "Con Odino al loro fianco, le loro imbarcazioni non sembrano come le nostre". Insomma la cornice di quella che sarà la prossima avventura della saga Ubisoft inizia farsi più precisa.



