Assassin's Creed Revelations: il trailer d'annuncio è stato ricreato con i LEGO

Se siete fan dei LEGO e avete apprezzato Assassin's Creed Revelations, secondo spin-off con protagonista un invecchiato Ezio Auditore da Firenze, allora non potete assolutamente perdervi questo divertente filmato.

L'utente YouTube Etilego Production si è infatti divertito a riprodurre il trailer d'annuncio in CG del titolo Ubisoft con il solo ausilio dei celebri mattoncini svedesi. Il risultato, come potete immaginare, è davvero incredibile e ci permette di guardare il celebre assassino in una forma completamente nuova. Il creatore del video è stato molto preciso nel ricreare ogni singola scena presente nel trailer originale, dal momento che nel "remake" sono presenti anche la scena della freccia che colpisce Ezio e il combattimento con i soldati che prevede l'utilizzo della doppia lama celata, immancabile anche in questo filmato.

Prima di lasciarvi al video di Etilego Production, vi ricordiamo che nelle ultime ore l'azienda francese ha ufficializzato le motivazioni dietro i cambiamenti alla lama celata di Assassin's Creed Valhalla, la quale è posizionata diversamente rispetto ai titoli precedenti per via di uno specifico dettaglio storico. Avete già letto il nostro speciale sulle migliori frasi di Ezio Auditore in Assassin's Creed 2?