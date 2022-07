Assassin's Creed Rift è ambientato a Baghdad, non nell'era Azteca: parla Schreier

Stamane si è diffuso a macchia d'olio un rumor secondo il quale il prossimo Assassin's Creed sarà ambientato durante l'era Azteca. L'indiscrezione non è sfuggita al buon Jason Schreier, il quale è intervenuto per rettificarla.

Secondo quanto dichiarato dalla penna di Bloomberg, che in questi anni ha dimostrato di essere molto ben informato su certe faccende, il prossimo episodio della serie sarebbe attualmente noto con il nome in codice di Assassin's Creed Rift e sarebbe in realtà ambientato a Baghdad. Riallacciandosi ad un suo precedente report risalente al 9 febbraio 2022 (basato sulla testimonianza di una fonte anonima), Schreier ha ricordato che Ubisoft avrebbe inizialmente concepito Rift come un'espansione di Valhalla, prima di trasformarlo in un gioco a sé stante pianificato per la fine del 2023. Il protagonista sarebbe Basim Ibn ishaq, uno dei villain di Assassin's Creed Valhalla.

Sempre stando al giornalista, dopo Rift verrà lanciato Assassin's Creed Infinity, un progetto con ambizioni live-service che dovrebbe fungere da contenitore per molteplici esperienze/giochi/biomi. Ebbene, due di questi sarebbero già noti a Schreier, e nessuno dei due avrebbe a che fare con la civiltà Azteca. Tendenzialmente ci fidiamo del buon Jason, tuttavia ci teniamo a specificare che queste informazioni non possono in alcun modo essere considerate certe, dunque vi consigliamo di prenderle con le pinze. Per fortuna non dovremo attendere molto per avere un quadro preciso, dal momento che Ubisoft svelerà il futuro di Assassin's Creed a settembre.