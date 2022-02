Assassin's Creed Rift: annuncio al prossimo Ubisoft Forward, niente remaster per AC1?

Emergono alcuni presunti dettagli su Assassin's Creed Rift, episodio della serie Ubisoft in arrivo tra il 2022 e il 2023, prima della grande rivoluzione di Assassin's Creed Infinity. Il rumor è rimbalzato da 4Chan a Reddit per poi venire condiviso anche su NeoGAF e ResetERA, commentato anche da alcuni insider.

Purtroppo non sappiamo quanto ci sia di vero in questo rumor e il fatto che sia stato pubblicato inizialmente su 4Chan non aiuta a renderlo credibile, riportiamo quanto emerso per dovere di cronaca ribadendo come non ci siano assolutamente certezze su quanto scritto.

Assassin's Creed Rift uscirà tra la fine del 2022 e l'inizio del prossimo anno, il team vorrebbe lanciare il gioco nel Q1 2023 ma proverà a terminare i lavori in anticipo così da avere un gioco di Assassin's Creed nei negozi in tempo per la stagione natalizia di quest'anno. Rift sarà un gioco venduto a prezzo pieno, inoltre a quanto pare non ci sarà l'aggiornamento gratuito da PS4 a PS5.

L'annuncio dovrebbe avvenire nel corso del prossimo evento Ubisoft Forward insieme al reveal di Assassin's Creed Infinity, di quest'ultimo vedremo probabilmente solo il logo con la sagoma di un personaggio sullo sfondo. Il taser trailer di Rift invece mostrerà anche Altair ma il primo assassino non sarà un personaggio giocabile. A questo proposito, il presunto leaker fa sapere come non sia prevista una remaster del primo Assassin's Creed per il 2022 o il 2023.

Infine, sembra che Assassin's Creed Rift girerà su una versione migliorata dell'Anvil Engine. Nessun DLC sarebbe pianificato per Rift mentre sarebbe in programma una versione Cloud per Switch sviluppata da Ubisoft Saguenay, ma non è chiaro se vedrà mai la luce oppure no. Sarà vero? Ubisoft non ha mai smentito l'esistenza di Assassin's Creed Rift ma nessuna conferma è giunta in merito.