Assassin's Creed Rift, da espansione di Valhalla a gioco completo: il report di Bloomberg

Mentre cresce la curiosità dei fan di AC Valhalla per l'espansione L'Alba del Ragnarok, i giornalisti di Bloomberg svelano a sorpresa lo sviluppo, da parte di Ubisoft, di un ulteriore progetto dal nome in codice di "Assassin's Creed Rift" e destinato ad arrivare su PC e console tra fine 2022 e la prima metà del 2023.

Dalle colonne di Bloomberg, Jason Schreier riferisce di aver appreso da diverse fonti interne ad Ubisoft che il colosso videoludico francese, originariamente intenzionata a lanciare Rift come un'espansione di Valhalla, avrebbe deciso di trasformarlo in un videogioco a se stante da pubblicare, appunto, a fine 2022 o comunque subito dopo le prossime festività natalizie. Tale decisione sarebbe stata presa, secondo Schreier, in funzione del tempo di sviluppo richiesto dall'ambizioso progetto a episodi di Assassin's Creed Infinity.

Stando sempre a Schreier, Rift sarebbe in sviluppo dal 2020: le fonti anonime citate dal redattore di Bloomberg News precisano che il titolo avrà per protagonista Basim, personaggio già conosciuto dagli appassionati di AC Valhalla, e che dovrebbe essere di portata più piccola rispetto allo stesso Valhalla o dei precedenti AC Odyssey e Origins, proprio in ragione della sua natura di espansione a se stante di Valhalla.

A detta di Schreier, quindi, Assassin's Creed Rift dovrebbe offrire un'esperienza più "classica" e orientata al gameplay stealth, relegando così le attività free roaming e l'esplorazione libera della mappa a un ruolo marginale.