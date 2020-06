Assassin's Creed: ripercorriamo in video la storia di Ezio Auditore

Dopo avervi raccontato tutta la storia di Altair, è giunto il momento di ripercorre la vita e le imprese del grande Ezio Auditore da Firenze, il protagonista di Assassin's Creed 2 e dei due spin-off Assassin's Creed Brotherhood e Assassin's Creed Revelations.

Se vi siete persi il nostro articolo speciale sulla storia di Ezio Auditore potete infatti recuperare il riassunto delle sue principali imprese in un unico filmato che abbiamo realizzato appositamente per voi. La vita dell'assassino italiano, uno dei protagonisti più amati dai videogiocatori, è infatti ricca di eventi significativi e, a distanza di qualche anno dall'uscita dei capitoli dedicati a lui, un ripasso della sua storia non può che far bene, soprattutto in vista dell'arrivo di Assassin's Creed Valhalla.

Prima di lasciarvi al filmato dedicato all'assassino, vi ricordiamo che proprio Ezio Auditore da Firenze è al primo posto della nostra classifica dei migliori protagonisti di Assassin's Creed. Sulle nostre pagine potete trovare anche un elenco delle migliori citazioni di Ezio Auditore in Assassin's Creed 2 e relativi spin-off.

Sapevate che la Lama Celata di Assassin's Creed Valhalla sarà posizionata diversamente rispetto a quella di Ezio nel secondo capitolo?