Assassin's Creed: riscopriamo la storia completa di Altair, dai giochi ai romanzi

Nell'attesa di scoprire il ruolo di Eivor in Assassin's Creed Valhalla, abbiamo ben pensato un salto indietro nel tempo ripercorrendo la storia completa di Altair, il primo Assassino che abbiamo conosciuto, che si dipana tra giochi e romanzi.

Parlare degli elementi dell'intreccio della saga di Assassin's Creed non è mai semplice, dal momento che in tutti questi anni la storia non si è dipanata solamente attraverso i videogiochi. Abbiamo comunque deciso di cimentarci nell'impresa di ricostruire il vissuto di Altair, il più grande degli Assassini, che ha fatto il suo debutto videoludico nel 2007 con Assassin's Creed.

La sua storia inizia ovviamente molto prima del 1191, l'anno in cui si svolgono le sue avventure durante le Crociate narrate nel primo capitolo della saga. Altair nacque nella Confraternita di Masyaf nel 1165. Sua madre, una cristiana di nome Maud, morì durante il parto, costringendo il piccolo a crescere all'ombra di un padre poco presente. Umar Ibn La'Ahad era un Maestro Assassino, il più abile del suo tempo, oltre che il pupillo di Rashid ad-Din Sinan - il Mentore conosciuto come Al Mualim. Come da tradizione per i membri della Confraternita, Altair fu strappato alle cure del padre per essere addestrato come Assassino.

