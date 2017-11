Assassin's Creed Rogue gira fino a 60 fps su Xbox One X anche senza patch

VG Tech ha pubblicato un video confronto di, mettendo a paragone il comparto grafico e il frame rate del gioco su Xbox 360, Xbox One e Xbox One X. Anche senza una patch dedicata, il titolo riesce a raggiungere i 60 fps sugrazie ai benefici della retrocompatibilità.

Come potete vedere nel filmato proposto in cima alla notizia, Assassin's Creed Rogue riesce a raggiungere i 60 fps sulla nuova console Microsoft, permettendo di guadagnare qualche frame al secondo rispetto a Xbox 360 e Xbox One. Come evidenziato anche da Digital Foundry, del resto, Xbox One X è in grado di apportare diversi benefici ai giochi retrocompatibili anche senza l'ausilio di una patch dedicata.

Tra i titoli degni di nota che possono migliorare sulla console premium di Microsoft, segnaliamo Halo 5: Guardians (di cui vi abbiamo proposto uno Speciale) e The Witcher 3: Wild Hunt (in grado di raggiungere i 60 fps).

