Assassin's Creed Rogue HD in arrivo su PlayStation 4 e Xbox One?

Stando a quanto riportato da tre diversi rivenditori online italiani, la versione rimasterizzata in alta defizinione diè in arrivo su PlayStation 4 e Xbox One.

Il titolo di Ubisoft uscì originariamente nel 2014 su PlayStation 3 e Xbox 360, andando ad affiancare Assassin's Creed Unity, con il quale la celebre serie debuttò sulla nuova generazione di console. Rogue è in seguito stato portato su PC, mentre ora sembrerebbe che sia in dirittura di arrivo anche su PS4 e Xbox One al prezzo di 29,99 euro.

Rimaniamo in attesa di eventuali aggiornamenti ufficiali da parte di Ubisoft. Con l'arrivo di Xbox One X, Assassin's Creed Rogue è in grado di girare a 60fps anche senza una patch apposita (il gioco fa parte del programma di retrocompatibilità di Xbox One).