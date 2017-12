Assassin's Creed Rogue HD per PS4 e Xbox One compare sulla rating board coreana

I rumor della scorsa settimana trovano oggi nuova conferma:è apparso nel database della, nelle versioni dirette a PlayStation 4 e Xbox One, con uscita prevista per il 15 marzo 2018.

Assassin's Creed Rogue è stato pubblicato originariamente nell'ottobre 2014 su PlayStation 3 e Xbox 360, precedendo di qualche giorno il lancio di Assassin's Creed Unity, l'allora nuovo episodio della serie diretto unicamente a PlayStation 4, Xbox One e PC.

Al momento Ubisoft non ha confermato il lancio di Assassin's Creed Rogue HD su PlayStation 4 e Xbox One ma il gioco è comparso anche nei listini di vari rivenditori, probabile quindo che Rogue possa effettivamente tornare sui nostri schermi, magari con supporto per la risoluzione 4K su PlayStation 4 Pro e Xbox One X. Reestiamo in attesa di eventuali annunci ufficiali in merito.