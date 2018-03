Assassin's Creed Rogue Remastered per PlayStation 4 si mostra in 16 minuti di gameplay

Mancano ormai poche ore all'uscita di, titolo appartenente alla famosa saga degli Assassini lanciato nel 2014 su PlayStation 3 e Xbox 360, proprio quando l'utenza next gen stava dando il benvenuto ad

Per l'occasione, la redazione di Game Informer ha ben pensato di realizzare un video gameplay di ben 16 minuti, che potete ammirare nel player allegato in apertura di notizia. La versione presa in esame è quella PlayStation 4 e il lavoro svolto pare di ottima fattura. Vengono mostrate alcune sessioni di esplorazione nelle ambientazioni innevate, numerosi combattimenti e anche le battaglia navali!

Nella sua recensione, il nostro Giuseppe Arace ha definito il lavoro di restauro realizzato da Ubisoft "eccellente" e capace di donare "maggior vigore alla maestosità della scenografia".

Assassin's Creed Rogue Remastered sarà disponibile da domani 20 marzo 2018 su PlayStation 4 Pro, PlayStation 4, Xbox One e Xbox One X. Includerà tutti i contenuti scaricabili del gioco originale, due missioni bonus (La Ricerca dell’Armatura di Sir Gunn e L’Assedio del Fort de Sable), e anche i Pack Maestro Templare ed Esploratore, che contengono armi, oggetti per la personalizzazione e abiti speciali, tra cui il completo originale di Bayek di Assassin’s Creed Origins.