Assassin's Creed Rogue Remastered: i voti delle prime recensioni

è disponibile da oggi su PlayStation 4 e Xbox One: la versione rimasteizzata del gioco Ubisoft è stata accolto positivamente dalla stampa internazionale, la quale ha premiato il titolo con voti più che discreti.

Tra i primi voti troviamo quelli di Stevivor (7/10), Twinfinite (3/5), Press Start Australia (8/10), We Got This Covered (4/5), TechRaptor (7/10), WCCFTech (7.3/10) e Hobby Consolas (79/100). Nel momento in cui scriviamo, il Metascore su Metacritic è pari a 75/100, destinato a mutar con l'arrivo di ulteriori recensioni.

Sulle pagine di Everyeye.it Assassin's Creed Rogue Remastered ha ricevuto un voto pari a 7/10, così si esprime sul gioco il nostro Giuseppe Arace: "Assassin's Creed: Rogue era e resta un capitolo in tono minore: tanto (troppo) derivativo sul fronte del gameplay, e poco incisivo su quello della narrazione. Ma alla base del progetto c'è la stessa, strepitosa atmosfera di libertà, esaltazione e avventura che si respirava in Black Flag. E questo non è certo un traguardo da poco. Il lavoro di restauro da parte di Ubisoft nella versione remastered (che contiene anche tutti i DLC ed un costume esclusivo) è inoltre eccellente, e dona addirittura maggior vigore alla maestosità della scenografia. Bisogna però fare i conti con una formula di gioco fuori tempo massimo, che mostra il fianco a moltissime ingenuità. Eppure, anche nel suo classicismo, le peripezie templari di Shay Patrick Cormac conservano il fascino delle vecchie glorie, come quei relitti, grandiosi e mastodontici, che si arenano in mezzo all'oceano, con una metà affondata e l'altra ancora a galla, lasciandoci intravedere un residuo della loro antica bellezza."