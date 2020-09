Assassin's Creed: romanzi da recuperare per approfondire la saga, aspettando Valhalla

La saga di Assassin’s Creed è indubbiamente una delle più longeve ed iconiche della storia del mondo videoludico, anche se purtroppo, dalla metà in poi, è stata vittima di una serie di scelte sbagliate a vari livelli, che l’hanno portata a diventare anche una delle più criticate.

Nonostante lo sdegno di parte del pubblico, la saga degli Assassini è comunque riuscita a mantenere sempre dalla propria parte una folta schiera di appassionati, evolvendosi nella sua fase centrale ed arrivando quasi a snaturarsi, almeno parzialmente, con gli ultimi capitoli, ovvero Assassin’s Creed Origins e Assassin's Creed Odyssey. I motivi dello sbandamento da parte di una fetta di pubblico sono sicuramente da ricercare, tra gli altri, nell’incapacità della serie di mantenersi sempre su un buon livello narrativo: il background creato con il titolo originale e la trilogia di Ezio Auditore, infatti, è stato gradualmente abbandonato a sé stesso, e il compito di svilupparlo adeguatamente è stato delegato ad una lunga lista di romanzi e fumetti paralleli alla saga videoludica.



Vi ricordiamo che all’interno dei prossimi paragrafi potreste incappare in pesanti spoiler sulla trama di tutti i titoli della serie, quindi, nel caso in cui vogliate evitarli, vi consigliamo di recuperare l’articolo più avanti.



Le Origini

Il primo capitolo della saga degli Assassini non è mai stato il più amato poiché, a causa della sua natura sperimentale, non eccelle né nella narrazione, né tantomeno nella bontà del gameplay o nella varietà delle missioni. Nonostante questo, però, Assassin’s Creed è sicuramente uno dei titoli più importanti della serie, poiché introduce la figura fondamentale di Altair Ibn-La’Ahad, il primo Maestro della setta degli Assassini. La storia di Altair viene ripresa ed approfondita ampiamente all’interno del romanzo intitolato Assassin’s Creed La Crociata Segreta, pubblicato ben quattro anni dopo l’uscita del videogioco. Questo libro racconta moltissimi dettagli fondamentali sugli avvenimenti precedenti e successivi al gioco, approfondendo in maniera importante la vita di Altair e spiegando come quest’ultimo sia riuscito ad ottenere il titolo di Gran Maestro degli Assassini. Il romanzo dedicato ad Altair è quindi consigliatissimo a tutti gli appassionati della saga videoludica che abbiano il desiderio di approfondirne il background narrativo

Ezio Auditore da Firenze

La trilogia di videogiochi che vede come protagonista Ezio Auditore è senza dubbio la più amata dai fan all’interno dell’intera saga di Assassin’s Creed, con il secondo capitolo della serie che spicca nettamente sugli altri due in quanto a popolarità, grazie alla presenza di un protagonista sfaccettato ed estremamente carismatico. Ogni capitolo della saga videoludica ha un suo romanzo di riferimento, che ne ricalca le vicende narrate e i personaggi introdotti, seppure sempre con qualche differenza, talvolta insignificante e trascurabile, talvolta decisamente degna di nota e utile per approfondire l’universo narrativo della serie.



Partendo da Assassin's Creed 2, ovvero il capitolo d’esordio per Ezio e vero punto di svolta per la saga, troviamo il romanzo intitolato Assassin’s Creed Rinascimento, nel quale viene narrata la vita del giovane rampollo Auditore così come viene rappresentata all’interno del videogioco, alla ricerca di vendetta per l’omicidio dei membri della sua famiglia ad opera dei Templari. Le differenze tra il romanzo e l’opera videoludica sono quasi inesistenti, ridotte ad alcuni dettagli nelle relazioni tra Ezio e le sue amanti, nell’equipaggiamento dell’assassino e nel modus operandi dell’assassino in occasione dell’omicidio di alcuni nemici templari.



Il romanzo successivo, Fratellanza, ricalca le vicende di Ezio Auditore raccontate all’interno di Assassin’s Creed Brotherhood, ed è ambientato a Roma, per poi spostarsi nella zona di Valencia, in Spagna, verso la fine. Nella Città Eterna, il nuovo Maestro della setta degli Assassini è impegnato nella sua lotta personale contro il potere di Cesare e Lucrezia Borgia, i figli corrotti del Pontefice che cercano di sottomettere al loro potere tutta l’Italia. Come per il romanzo precedente, anche in questo caso le differenze con il videogioco sono decisamente trascurabili, e relegate soprattutto ad alcuni dettagli sulle relazioni tra personaggi secondari.



Lo stesso discorso vale anche per il terzo romanzo dedicato alla trilogia di Ezio Auditore, ovvero Revelations, nel quale vengono trattate le avventure del Maestro Assassino nei territori bizantini, in cerca delle cinque Chiavi della fortezza di Masyaf, che gli permetteranno di entrare nella cripta nascosta di Altair Ibn-La’Ahad, il primo Maestro della setta degli Assassini. Anche in questo caso, le differenze tra il romanzo e il capitolo della serie videoludica sono assolutamente trascurabili.

L’Aquila Spicca il Volo

Dopo ben quattro libri, dei quali solamente uno degno di nota, ci ritroviamo finalmente a parlare di quello che è indiscutibilmente uno dei migliori romanzi dedicati ad Assassin’s Creed, il cui titolo è Forsaken. Questo libro racconta vicende che si svolgono parallelamente a quelle raccontate all’interno di Assassin’s Creed 3, ma per la prima volta cambia il punto di vista della narrazione, che invece di focalizzarsi su Connor Kenway, il protagonista del gioco, si concentra sulla vita del padre, Haytham Kenway, il quale ha ricevuto fin da ragazzo gli insegnamenti di Templari e Assassini, e ha vissuto continui contrasti interiori e capovolgimenti di fronte tra le due sette.



Leggendo questo romanzo è possibile apprendere una grande quantità di dettagli sulla vita di Haytham, fondamentali per comprendere al meglio le ragioni e le motivazioni che lo spingono ad effettuare le scelte che vengono poi mostrate anche all’interno del videogioco, e permette di avere un punto di vista inedito sull’Ordine dei Templari, soprattutto per quanto riguarda i fatti accaduti dal 1735 al 1754, poiché questi non vengono trattati in Assassin’s Creed 3.



Il seguito diretto di Assassin’s Creed Forsaken è un romanzo intitolato esattamente come il videogioco a cui fa riferimento, ovvero Assassin’s Creed Black Flag: questo libro approfondisce in maniera molto importante la vita e gli avvenimenti di Edward Kenway, un pirata che si ritrova coinvolto nella lotta tra Templari ed Assassini per puro caso. Questa fortuita circostanza ha permesso di creare un protagonista estremamente carismatico, mosso non da ferrei principi morali, quanto piuttosto da brama di denaro e avventura, salvo poi redimersi ed affrontare le responsabilità che il suo nuovo status di Assassino comportano. Il romanzo in questione, seppur non fondamentale come il precedente Forsaken, è sicuramente una lettura interessante per tutti coloro che hanno amato il personaggio di Edward e desiderano conoscerne la vita e le avventure più nel dettaglio.

Le Rivoluzioni

Con l’approdo della saga videoludica sulle console di attuale generazione, ovvero PlayStation 4 e Xbox One, Ubisoft ha deciso di dare un’ulteriore svolta alla saga, espandendo a dismisura le dimensioni e la qualità dell’open world, grazie alle nuove tecnologie a disposizione, ma andando a perdere ormai quasi completamente ogni collegamento con le vicende dell’Abstergo e dei nuovi Assassini nel presente, una timeline ormai abbandonata dopo il finale di Assassin’s Creed 3.



Il primo titolo lanciato su Playstation 4 e Xbox One, Assassin’s Creed Unity, fu inizialmente una Caporetto dal punto di vista tecnico, con una quantità di bug e problemi mai vista dai tempi di Skyrim, tanto che il titolo divenne presto oggetto di scherno, e della rabbia degli acquirenti, sul web. Nonostante questo, però, l’avventura di Arno Dorian attraverso gli eventi della Rivoluzione Francese a Parigi racconta una serie di importanti dettagli sullo scontro infinito tra Assassini e Templari. Da questo punto di vista, l’omonimo romanzo dedicato al gioco non è da meno, anzi: narrando la storia di Elise de la Serre, ovvero la ragazza amata da Arno fin da quando erano ragazzi, questo libro permette di avere un interessantissimo punto di vista differente da quello della controparte videoludica, esplorando i conflitti interiori di Elise, consumata dalla necessità di scegliere la fazione con la quale schierarsi. Una scelta tutt’altro che facile, che divide il suo cuore tra l’affetto per suo padre, diventato tutto per lei dopo la morte della madre, e l’amore per Arno. In questo romanzo vengono adeguatamente trattati molti temi legati al mondo dell’Ordine dei Templari, tra cui anche una dettagliata descrizione degli insegnamenti trasmessi agli adepti. Un’opera di completamento al suo videogioco di riferimento decisamente da non trascurare, soprattutto se desiderate avere una visione completa del conflitto tra le due sette.



Assassin’s Creed Syndicate, seguito di Unity, sposta l’attenzione dalla Rivoluzione Francese a Parigi di fine ‘700, alla Rivoluzione Industriale londinese di metà ‘800, un’epoca molto diversa da tutte quelle trattate in precedenza, in cui vengono introdotte tecnologie, mezzi e armi mai visti prima. La storia dei fratelli Jacob e Evie Frye si snoda tra i vicoli di una città lacerata da conflitti sociali, e riporta la ricerca dei Frutti dell’Eden ad un ruolo assolutamente centrale, con numerosi collegamenti e riferimenti alle avventure degli Assassini dei capitoli precedenti. Il romanzo dedicato a questo capitolo, intitolato Assassin’s Creed Underworld, segue le vicende del mentore dei fratelli Frye, Henry Green, durante la sua lotta contro i Templari a Londra, qualche anno prima degli eventi di Syndicate. Un libro certamente non memorabile, ma che approfondisce la descrizione dell’ambientazione e degli scontri sociali dell’epoca, e interessante per chiunque volesse completare le vicende del videogioco con un racconto degli eventi antecedenti.

L’Epoca Antica

L’uscita di Assassin’s Creed Origins segna quello che è l’ennesimo cambio di direzione per la saga, ma anche il più netto e, forse, quello definitivo, con l’introduzione di meccaniche gdr talmente pesanti da risultare talvolta invadenti e inadatte al contesto, tanto da scatenare reazioni diametralmente opposte all’interno della community di appassionati e non. L’epopea di Bayek il medjay attraverso l’Egitto tolemaico, però, è una delle avventure più importanti all’interno dell’universo di Assassin’s Creed, poiché ci racconta la prima, vera fondazione della setta segreta che divenne con il tempo conosciuta come setta degli Assassini, nemici dell’oscurità a protezione dei deboli e degli indifesi, e difensori della libertà contro ogni tentativo di sopprimerla. Il romanzo collegato, Assassin's Creed Desert Oath, è anch’esso molto importante per quanto riguarda la ricostruzione del background narrativo della saga, poiché è un prequel che racconta la vita di Bayek fin da quando era un ragazzo e suo padre, il medjay di Siwa, fu costretto ad abbandonarlo. Tra le pagine del libro scopriamo le avventure del protagonista attraverso l’Egitto, in cerca di verità e risposte riguardo suo padre, e apprendiamo di come Bayek riesce a diventare il nuovo medjay di Siwa, titolo con cui lo ritroveremo all’interno di Assassin’s Creed Origins.



Assassin's Creed Odyssey porta le lancette del tempo ancora più indietro, ambientando le avventure di Kassandra (o Alexios) nell’antica Grecia, quattro secoli prima di Cristo, durante le guerre del Peloponneso. In quest’epoca nessun ordine era ancora stato creato, né Assassini né Templari, ma le vicende dei protagonisti si intrecciano comunque con poteri oscuri e con i Frutti dell’Eden. In questo caso, il romanzo Assassin’s Creed Gordon Doherty non fa altro che riprendere le vicende raccontate all’interno del videogioco, utilizzando Kassandra come protagonista (indicata come canonica da Ubisoft stessa), senza approfondire tematiche particolari o punti di vista differenti.