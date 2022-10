Assassin's Creed: la saga di Ubisoft traina i ricavi dell'ultimo semestre

Stando a quanto emerge dagli ultimi dati finanziari di Ubisoft, secondo cui i ricavi della compagnia sarebbero oltre le aspettative, il successo di Ubisoft dell'ultimo periodo sarebbe da attribuire a Rainbox Six ma, soprattutto, ad Assassin's Creed.

Quello degli ultimi mesi è stato un periodo molto florido per l'iconico brand senza tempo di Ubisoft: nell'arco delle ultime settimane è stata annunciata la data dei nuovi contenuti di Assassin's Creed Valhalla, così come il brand è tornato in auge ancora una volta con la presentazione di tante nuove produzioni - videoludiche e non solo - attinenti al mondo di Assassin's Creed. Nel corso del proprio comunicato stampa, infatti, la compagnia afferma che quello ormai passato è stato un grande trimestre di performance generali per la stessa Ubisoft, non potendo non citare il grande traguardo raggiunto da Assassin's Creed Valhalla con le 20 milioni di unità vendute in tutto il mondo.

Ubisoft, infatti, si ritiene entusiasta all'idea di mostrare nuove informazioni sulla roadmap dei titoli di Assassin's Creed, seppure vi siano in cantiere tanti altri progetti, come quello che sarà il frutto della collaborazione con Netflix. Tuttavia, la compagnia francese ha anche dichiarato che la saga di Assassin's Creed ha registrato un nuovo record di utenti attivi nel secondo trimestre di questo anno fiscale. Tanti successi, dunque, per il frutto dell'estro creativo di Ubisoft, il quale ha provato a rivoluzionare un brand storico come quello narrante la storia degli assassini, con un gioco che ha saputo soddisfare le aspettative di tanti utenti - e deludere quella di molti altri -.

Il successo di Assassin's Creed è tale da aver portato alla creazione di una roadmap pluriennale, che coinvolgerà tanti team di sviluppo interni alla compagnia e che, come nel sopracitato caso di Netflix, coinvolgerà anche il mondo del gaming su mobile. L'obiettivo della compagnia è uno ed uno solo: quello di offrire una serie di grandi esperienze videoludiche a tutti gli utenti e che, soprattutto, sappiano soddisfare un po' le aspettative di tutta l'utenza. D'altronde, se da un lato abbiamo assistito al proseguimento della direzione creativa intrapresa con Assassin's Creed Valhalla, molto presto potremo provare un'avventura che ritorna alle origini con Assassin's Creed Mirage.

La sopracitata roadmpap comincerà il prossimo anno fiscale con Assassin's Creed Mirage, sviluppato dal team di Ubisoft Bordeux, a cui seguiranno i già annunciati Assassin's Creed Codename Red di Ubisoft Quebec, Assassin's Creed Codename Hexe e non solo.