Assassin's Creed: scoperta una stanza segreta dedicata a Final Fantasy XV

ha già omaggiato la saga dicon un interodedicato, attivo fino al 31 gennaio 2018., dal canto suo, ha ricambiato con l'inserimento di un semplice murale all'interno del suo nuovo open world.

Un utente, tuttavia, ha scoperto la presenza di una stanza segreta posta proprio sotto al murale in questione ispirata al quindicesimo capitolo della serie di Square Enix. Purtroppo l'accesso non è libero, e per entrarci ha dovuto sfruttare la camera libera, un cheat possibile solamente nella versione PC.

Nel video che trovate in apertura viene indicata l'esatta posizione sulla mappa. Al momento non pare esserci molto, a parte quello che sembra un indovinello da risolvere e un alloggiamento che, secondo l'autore del video, potrebbe ospitare in futuro la Spada di Noctis.

Pare a tutti gli effetti la location di un nuovo DLC crossover tra le due serie, la cui pubblicazione potrebbe essere prevista in un futuro non ancora precisato. Ubisoft non ha ancora annunciato nulla di ufficiale al riguardo, ma se possedete il gioco su PC e siete molto curiosi, adesso sapete come arrivarci.

Assassin's Creed Origins è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC.