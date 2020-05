Assassin's Creed e le quest secondarie: la bizzarra verità dietro la loro presenza in-game

Randall racconta di come il gioco fosse ormai sostanzialmente pronto ad entrare in produzione, quando un imprevisto si mise sulla strada del team: il figlio del CEO aveva giocato al titolo e lo aveva trovato noioso perché privo di sufficienti attività. Di conseguenza, fu deciso all'ultimo momento di inserire attività aggiuntive, a cui diede vita un team di circa 4 o 5 persone , Randall incluso. Questi ultimi ebbero a disposizione solamente cinque giorni per ultimare il lavoro ed integrarlo nel gioco, che sarebbe poi entrato direttamente in produzione. Questo significava anche epurare il tutto da possibili bug. Una sorta di missione impossibile, che tuttavia ebbe infine successo, con eccezione di un paio di imprevisti citati da Randall: un bug impedisce infatti in taluni casi di ultimare al 100% le missioni legate ai Templari, mentre l'avere due controller collegati potrebbe causare la comparsa a schermo di due Assassini. Di quest'ultimo, in particolare, lo sviluppatore si assume la (probabile) responsabilità! Restando in tema del primo Assassin's Creed, vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare l' intera storia di Altair , ricostruita tramite i videogiochi e i romanzi ufficiali della serie. Parallelamente, non possiamo che restare in attesa di poter posare gli occhi su nuovo gameplay di Assassin's Creed Valhalla .

The CEO's kid played it https://t.co/0DCT5XaA91 — Charles Randall (@charlesrandall) May 23, 2020

ok ok so if you've ever played the original assassin's creed, you'd know that there were the missions with the targets, and there were also a bunch of side activities



what if I told you those side activities didn't exist in the first submission — Charles Randall (@charlesrandall) May 23, 2020

so my lead comes to me and he says "so, we have to add a bunch of side activities into the game. we have a plan from patrice, but I'm not going to say yes unless you are in."



I tell him to give me some time to think about it, and I go crank my music and have a nap at my desk — Charles Randall (@charlesrandall) May 23, 2020

Anyway, the rest of it is a blur, but I know that it went super well, because we did it. We managed to implement all of it in 5 days.



And it was bug free... almost — Charles Randall (@charlesrandall) May 23, 2020

So it turns out one of the templar were parented to the wrong sector. If you approached the templar from the wrong direction, he fell through the world and was despawned. Which didn't give you credit for the kill, but stored him into the savegame as dead. No more spawning. — Charles Randall (@charlesrandall) May 23, 2020