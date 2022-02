Quanti Assassin's Creed ci sono? Tutti i giochi della serie in 8 minuti

La saga di Assassin's Creed entra nel suo quindicesimo anno di vita, il primo gioco della serie ha visto la luce nel 2007, ma quanti titoli dedicati agli Assassini sono usciti in questi anni? Se avete perso il conto, non preoccupatevi, ci pensiamo noi a fare chiarezza.

Incentrato sul giovane assassino Desmond Miles e sul suo leggendario antenato Altaïr Ibn-La'Ahad, il primissimo capitolo di Assassin’s Creed esordì in Nord America ed Europa il 13 e 15 novembre 2007, solo su PlayStation 3 e Xbox 360. Mentre i consensi raccolti dal primo episodio non facevano che aumentare, Ubisoft volle approfondire ulteriormente la figura di Altair, pubblicando l’11 aprile 2008 Assassin's Creed Altaïr's Chronicles, spin-off per Nintendo DS ambientato cronologicamente prima dei fatti raccontati nel titolo per home console. Per poter esplorare la vita dell’assassino dopo la battaglia finale avvenuta tra le mura di Masyaf, i fan dovettero invece attendere il 19 novembre 2009, quando la libreria di PSP accolse Assassin's Creed Bloodlines, sequel diretto del primo gioco.

Sempre al 2009 risale Assassin's Creed II, secondo episodio principale per PS3 e Xbox 360, e lo spin-off per Nintendo DS Assassin's Creed II Discovery, i quali diedero ufficialmente inizio alla saga dedicata all’irresistibile Ezio Auditore da Firenze. Distribuito a marzo 2010 soltanto su iPhone e iPod Touch, Assassin's Creed II Multiplayer era un gioco multiplayer che permetteva fino a quattro giocatori di competere tra loro e sfidarsi in a un deathmatch, affinché ne rimanesse in vita uno solo.

Se Assassin's Creed Project Legacy, un browser game per Facebook, vide gli appassionati della serie impersonare una nuova recluta delle Abstergo Industries, l’uscita di Assassin's Creed Brotherhood, che il 18 novembre 2010 venne lanciato su PlayStation 3 e Xbox 360, rappresentò per i fan la seconda occasione di vestire i panni di Ezio, affinché questi potesse creare la Confraternita degli Assassini tra le strade di Roma. Assassin's Creed Multiplayer Rearmed fece capolino su tutti i dispositivi iOS il 21 ottobre 2011 e, similmente a quanto fatto dal suo predecessore spirituale, propose ai giocatori delle sfide all’ultimo sangue in cui ciascun partecipante era sia preda che cacciatore. L’ultima avventura dell’ormai Maestro Assassino venne invece raccontata il 15 novembre 2011, quando i possessori di PS3 e Xbox 360 poterono tuffarsi in Assassin's Creed Revelations e fare ritorno a Masyaf per scoprire i segreti di Altaïr.

Terminata la saga dedicata all’assassino fiorentino, il 1 dicembre 2011 assistemmo al lancio di Assassin's Creed Recollection, un interessante board game inizialmente disponibile su iPad e pubblicato qualche anno più tardi anche sul PlayStation Network. Le vicende incentrate su Desmond Miles, invece, trovarono una degna conclusione il 31 ottobre 2012, quando esce Assassin's Creed III per narrare ai fan le gesta compiute nel Nuovo Mondo da Ratonhnhaké:ton, un nativo della tribù mohawk anche noto come Connor, nonché figlio del templare Haytham Kenway. Quello stesso giorno la softeca di PlayStation Vita si arricchì con Assassin's Creed III Liberation, spin-off ambientato negli stessi anni del terzo episodio principale, ma avente per protagonista la nobildonna e assassina Aveline de Grandpré.

Sesto capitolo principale dalla saga e pubblicato il 29 ottobre 2013 su PS3 e Xbox 360, per poi ricevere un mese più tardi delle conversioni per PS4, PC e Xbox One, Assassin's Creed IV Black Flag raccontò le scorribande di Edward Kenway avvenute nel mar dei Caraibi al tempo della cosiddetta età d'oro della pirateria. Quello che ricordiamo come uno degli episodi più riusciti del franchise ricevette il 17 dicembre 2013 un DLC intitolato Freedom Cry, che tuttavia è successivamente divenuto un gioco a sé stante. Il 2013 si concluse con l’uscita di Assassin's Creed Pirates, spin-off per dispositivi iOS e Android che narrò agli appassionati l’ossessiva ricerca del tesoro di La Buse da parte del pirata francese Alonzo Batilia.

Il 21 agosto 2014 venne pubblicato Assassin's Creed Memories, gioco di carte collezionabili per iPhone e iPad, in attesa che la saga principale proseguisse con due episodi lanciati simultaneamente il 13 novembre seguente. Mentre i possessori di PS3 e Xbox 360 si fiondarono su Assassin's Creed Rogue, sequel di Assassin's Creed IV Black Flag con protagonista Shay Patrick Cormac, PlayStation 4 e Xbox One accolsero il primo episodio della saga ad essere sviluppato su console di ottava generazione: il non troppo riuscito Assassin's Creed Unity, un capitolo ambientato in Francia, nel delicato periodo della rivoluzione francese, e con protagonista Arno Dorian.

Se il 21 aprile 2015 assistemmo all’esordio di Assassin's Creed Chronicles China, che nei panni di Shao Jun, ultima rimasta della Confraternita cinese, ci trascinò nella Cina del 1526, il 23 ottobre successivo le suddette piattaforme ospitarono anche Assassin's Creed Syndicate, capitolo rivoluzionario con protagonisti i gemelli Jacob e Evie Frye, ambientato nella Londra del XIX secolo (durante l'epoca vittoriana della rivoluzione industriale). Il 12 gennaio 2016 assistemmo poi all’uscita di Assassin's Creed Chronicles India, che attraverso gli occhi di Arbaaz Mir ci mostrò la guerra tra l'Impero Sikh e la Compagnia delle Indie Orientali, mentre il 9 febbraio toccò ad Assassin's Creed Chronicles Russia, il quale ci incaricò di vestire i panni di Nikolai Orelov per rubare il prezioso manufatto posseduto dai bolscevichi che nel 1918 tenevano in mano la famiglia dello Zar. I due spin-off sono stati seguiti a ruota libera il 25 febbraio da Assassin's Creed Identity, un action RPG per dispostivi iOS e Android ambientato durante il Rinascimento italiano, che tra le altre cose consentiva al giocatore di scegliere una classe e plasmare da zero il proprio assassino.

La rinascita del brand, che anno dopo anno era divenuto stagnante, risale però al 27 ottobre 2017, quando Assassin's Creed Origins e il suo protagonista Bayek, ossia l’ultimo Medjay rimasto in Egitto intorno al 49 a.C., sconvolsero l’utenza di PS4, Xbox One e PC con un’ammaliante struttura da gioco di ruolo. Una formula ampiamente ripresa il 5 ottobre 2018 dal suo sequel, Assassin's Creed Odyssey, che nei panni dei mercenari Alexios o Kassandra ha esaudito il desidero della community di esplorare l’antica Grecia.

Il 21 novembre 2018 ha visto la luce Assassin's Creed Rebellion, GDR strategico distribuito come free-to-play su dispositivi mobile e che seguiva le vicende dell’assassino Aguilar de Nerha durante l'Inquisizione spagnola. Infine Assassin's Creed Valhalla (ecco la recensione di Assassin's Creed Valhalla), il fenomenale RPG uscito il 10 novembre 2020 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S, ci ha spronati a vestire i panni del guerriero vichingo Eivor – un personaggio il cui sesso è stabilito per la prima volta dal giocatore – per saccheggiare innumerevoli villaggi e monasteri nell’Inghilterra del IX secolo.

E per il futuro? Assassin's Creed Valhalla ospiterà presto il DLC L'Alba del Ragnarok mentre il progetto Assassin's Creed Infinity è ancora avvolto nel mistero.