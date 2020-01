Assassin's Creed, Splinter Cell e Prince of Persia saranno all'evento di annuncio PS5?

Nelle scorse ore vi abbiamo parlato di Prince of Persia Dark Babylon, secondo alcuni rumor il principe sarebbe pronto a tornare su PlayStation 5 e Xbox Series X insieme ad altri due franchise Ubisoft pronti per debuttare su Next-Gen.

La fonte afferma di lavorare per Ubisoft e fa sapere che "nei giorni scorsi sono stati mostrati internamente i trailer di Prince of Persia e Splinter Cell 7" senza però fornire prove fotografiche o video a supporto delle sue affermazioni.

Non è chiaro se i due giochi siano Open World o se siano invece destinati a seguire una struttura più lineare, apparentemente si parla in entrambi i casi di "Soft Reboot" con Prince of Persia Dark Babylon (titolo provvisorio e non ufficiale) ambientato dopo Prince of Persia I Due Troni e Splinter Cell presentato come un seguito di Splinter Cell Blacklist.

La stessa fonte rivela che i due giochi saranno presentati a febbraio insieme ad Assassin's Creed Ragnarok durante l'evento di presentazione di PlayStation 5, non ancora confermato da Sony. L'analista Daniel Ahmad però ha bollato come fake il rumor su Prince of Persia e inaccurato il leak su Assassin's Creed, non pronunciandosi invece sul futuro di Splinter Cell. E voi cosa ne pensate di questo rumor?