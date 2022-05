Assassin's Creed: uno streamer ha finito i 12 capitoli principali senza mai subire danni!

Lo streamer Hayete Bahedori ha da poco completato un'impresa davvero titanica: è riuscito a finire tutti i 12 capitoli principali della serie di Assassin's Creed senza mai subire un danno.

La sua immensa maratona si è conclusa ad aprile 2022, quando ha caricato sul proprio canale Youtube l'ultima parte della sua run di Assassin's Creed Valhalla, finito appunto senza mai perdere energia vitale. Sempre sul suo canale Youtube è possibile anche trovare gli stream di ogni singolo episodio della serie Ubisoft, a partire dal capostipite uscito nel 2007 che ha iniziato a giocare nell'ottobre del 2021.

Bahedori si è imposto delle rigidissime regole per affrontare la "challenge": negli episodi più vecchia la barra di sincronizzazione non doveva mai scendere sotto il 100% dall'inzio alla fine dell'avventura, mentre da Assassin's Creed Brotherhood (il terzo gioco principale) fino ad Assassin's Creed Syndicate (il nono), ogni singola missione doveva essere sincronizzata al massimo, dunque con tutti gli obiettivi completati. A partire da Assassin's Creed Origins, che introduce per la prima volta la possibilità di cambiare il livello di difficoltà, lo streamer ha sempre selezionato il grado di sfida massimo, giocando in questo modo anche Assassin's Creed Odyssey ed infine Valhalla.

Non ha inoltre mai fatto ricorso a glitch per saltare porzioni dei singoli titoli, giocati dunque per intero. E se avesse subito anche solo un colpo, avrebbe ricominciato da zero l'intera run. Unica eccezione, i danni subiti per motivi di trama, dunque scriptati, sempre segnalati nelle descrizioni dei suoi video. In ogni caso, una sfida davvero unica nel suo genere, completata in maniera brillante come documentato dai suoi numerosi video.

Imprese a parte, ricordiamo che di recente sono arrivate le nuove Sfide Maestria in Assassin's Creed Valhalla, che hanno ulteriormente arricchito la già corposa offerta di Ubisoft. Nel frattempo si attendere di scoprire se davvero Assassin's Creed Rift sarà annunciato al prossimo Ubisoft Forward oppure no.