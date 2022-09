Assassin's Creed e la svolta action RPG: la colpa è tutta dei leak di Syndicate?

Vi siete mai chiesti per quali ragioni Ubisoft abbia deciso di rivoluzionare Assassin's Creed ed intraprendere un nuovo percorso con Origins e relativi sequel? A svelare interessanti retroscena sulla questione è stato un vecchio sviluppatore dell'azienda francese.

Ci riferiamo a Stanislav Costiuc, che ha iniziato a far parte del team al lavoro su Syndicate poco dopo la diffusione dei leak ad opera di Kotaku. Stando alle dichiarazioni che Costiuc ha pubblicato sul suo account Twitter personale, tutte misteriosamente sparite poco dopo la loro comparsa sul social network, la software house è stata segnata profondamente dalla fuga di notizie e dal modo in cui i fan hanno accolto le anticipazioni. Secondo il game designer, tale situazione avrebbe influito in maniera sensibile sullo sviluppo del gioco, al punto da renderlo un prodotto peggiore proprio a causa della mancanza di motivazione all'interno del team.

Non solo, Costiuc sostiene che è proprio in questo momento che Ubisoft avrebbe deciso di dare una svolta al brand, iniziando a sviluppare i capitoli con una componente ruolistica più marcata. L'improvviso cambio di rotta al quale Origins ha dato il via, quindi, non sarebbe altro che il risultato dei leak di Assassin's Creed Syndicate. Se tali dichiarazioni dovessero trovare conferma, sarebbe lecito chiedersi quale direzione avrebbe intrapreso il brand se ciò non fosse accaduto.

In ogni caso, i giocatori che non hanno apprezzato gli ultimi capitoli della serie saranno felici di sapere che Assassin's Creed Mirage avrà una struttura di gioco più contenuta e sarà privo degli elementi ruolistici visti in Valhalla.