Assassin's Creed Syndicate gratis su PC, ecco come scaricarlo a costo zero

In occasione del Black Friday, Ubisoft ha deciso di fare un gradito regalo a tutti i videogiocatori. Per un periodo di tempo limitato, sarà possibile aderire ad una promozione ed ottenere in maniera del tutto gratuita una copia di Assassin's Creed Syndicate, l'ultimo capitolo 'classico' della serie prima della rivoluzione segnata da Origins.

Ecco di seguito il messaggio pubblicato dall'azienda francese sulla pagina principale della promozione:

"Ubisoft è lieta di offrirti Assassin’s Creed Syndicate. Puoi riscattare il tuo gioco gratuito dal giorno 27 novembre alle 14:00 fino al giorno 6 dicembre alle 14:00 (ora locale) e potrai giocarci in qualsiasi momento!"

Come potete leggere sopra, la promozione ha una durata limitata nel tempo e avrete poco più di una settimana per visitare il portale e riscattare la vostra copia. Dopo aver raggiunto il sito ufficiale, dovrete cliccare sul tasto con su scritto 'Ubisoft Connect PC' e poi eseguire l'accesso con il vostro account. Al termine del processo, il gioco verrà automaticamente aggiunto alla vostra libreria digitale di Ubisoft Connect (il client ufficiale di Ubisoft per PC) e potrete scaricarlo immediatamente.

In alternativa, sappiate che gli utenti Amazon Luna+ o Amazon Prime possono avviare il gioco senza costi aggiuntivi tramite il servizio di gaming in streaming, visto che è possibile giocare qualsiasi titolo Ubisoft acquistato, a patto di aver collegato l'account Ubisoft Connect. Per saperne di più, vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra guida al funzionamento di Amazon Luna.