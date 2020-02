Assassin's Creed Syndicate gratis: Ubisoft regala l'avventura vittoriana su Epic Store

Sulla pagina principale dell'Epic Store viene segnalata la presenza di Assassin's Creed Syndicate tra i giochi destinati a entrare nell'offerta settimanale dei titoli scaricabili gratuitamente da chi possiede un account sul negozio digitale di Epic Games.

A partire da giovedì 20 febbraio e per tutta la settimana successiva, fino alle ore 17:00 italiane del 27 febbraio, sarà perciò possibile riscattare una copia di Assassin's Creed Syndicate su Epic Games Store insieme all'altro gioco gratis già annunciato dall'azienda americana, ossia il gioco di carte collezionabili Faeria.

Lanciato nel 2015 su PC, PS4 e Xbox One, Syndicate è il seguito di Assassin's Creed Unity e rappresenta l'ultimo capitolo "tradizionale" dell'epopea degli Assassini prima della svolta open-world e ruolistica compiuta da Ubisoft con Origins e Odyssey. Il titolo è ambientato nella Londra vittoriana di fine '800 e segue le gesta compiute dai fratelli Jacob ed Evie Frye per fronteggiare la minaccia rappresentata dai Templari. Nel corso dell'avventura è possibile interagire con personaggi famosi dell'epoca, come Charles Dickens, Karl Marx, Charles Darwine e Florence Nightingale.

In attesa di ricevere una conferma o una smentita ufficiale da parte di Ubisoft sull'offerta legata al download gratuito dell'avventura dei gemelli Frye su Epic Store, vi lasciamo alla nostra recensione di Assassin's Creed Syndicate.