Assassin's Creed Syndicate gratis: ultime ore per scaricare il gioco da Epic Games Store

A partire da oggi Inner Space è gratis su Epic Games Store, questo vuol dire che avete ancora pochissime ore per scaricare il gioco gratuito della scorsa settimana, Assassin's Creed Syndicate di Ubisoft.

"Gioca come Jacob Frye, un giovane e spericolato Assassino, e usa le tue abilità per aiutare chi è stato travolto dall'avanzata del progresso. Esplora una Londra all'apice della rivoluzione industriale e incontra celebri personaggi storici. Passando da Westminster a Whitechapel ti imbatterai in Darwin, Dickens, la Regina Vittoria... e molti altri ancora. Prendi il comando di una banda, consolida la tua roccaforte e convinci i membri delle bande rivali a sposare la tua causa per strappare la capitale dal giogo dei Templari."

Assassin's Creed Syndicate è gratis fino alle 17:00 di oggi (giovedì 27 febbraio), una volta aggiunto alla libreria il gioco resterà vostro per sempre e potrete utilizzarlo senza limitazioni di alcun tipo, come se fosse stato realmente acquistato. Dopo l'orario indicato Syndicate tornerà ad essere a pagamento su Epic Games Store e dunque non sarà più possibile approfittare di questa interessante offerta.

AC Syndicate, uscito nel 2015, è l'ultimo capitolo "classico" della serie prima della rivoluzione portata in scena da Assassin's Creed Origins nel 2017, un prodotto certamente interessante che vi consigliamo di riscoprire grazie all'offerta di Epic Games.