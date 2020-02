Assassin's Creed Syndicate per PC gratis da oggi su Epic Games Store

A partire da oggi e per una settimana, Assassin's Creed Syndicate è gratis su Epic Games Store insieme a Faeria: i due giochi sostituiscono Kingdom Come Deliverance e Aztez, non più disponibili per il download gratis.

"Gioca come Jacob Frye, un giovane e spericolato Assassino, e usa le tue abilità per aiutare chi è stato travolto dall'avanzata del progresso. Esplora una Londra all'apice della rivoluzione industriale e incontra celebri personaggi storici. Passando da Westminster a Whitechapel ti imbatterai in Darwin, Dickens, la Regina Vittoria... e molti altri ancora. Prendi il comando di una banda, consolida la tua roccaforte e convinci i membri delle bande rivali a sposare la tua causa per strappare la capitale dal giogo dei Templari."

Requisiti Minimi

Sistema Operativo Windows 7 SP1, Windows 8.1 o Windows 10 a 64 bit

CPU Intel Core i5 2400s 2.5 GHZ, AMD FX 6350 3.9 GHZ

6 GB di RAM

GPU NVIDIA GeForce GTX 660/AMD Radeon R9 270 (2GB VRAM Shader Model 5.0)

Requisiti Consigliati

Sistema Operativo Windows 7 SP1, Windows 8.1 o Windows 10 a 64 bit

CPU Intel Core i7 3770 3.5 GHz/AMD FX 8350 4.0 GHz

GPU NVIDIA GeForce GTX 760 (4GB), GTX 970 (4 GB) o AMD Radeon R9 280X (3 GB VRAM)

8 GB di RAM

Una volta aggiunto alla libreria Assassin's Creed Syndicate resterà vostro per sempre e potrete utilizzarlo senza limitazioni di alcun tipo, come se fosse stato effettivamente acquistato. Avete tempo fino al 27 febbraio per riscattare il gioco, se siete interessati approfittatene prima che sia troppo tardi.