Assassin's Creed The Ezio Collection annunciato per Switch: l'attesa non sarà lunga

I rumor circolati all'inizio dello scorso mese di dicembre si sono rivelati veritieri si sono rivelati veritieri: Assassin's Creed: The Ezio Collection sta veramente arrivando su Nintendo Switch!

Con un comunicato ufficiale supportato da un trailer, Ubisoft ha annunciato che Assassin’s Creed: The Ezio Collection sarà disponibile per Nintendo Switch a partire dal 17 febbraio. La raccolta, disponibile su PlayStation 4 e Xbox One fin dal 2016, comprende Assassin’s Creed 2, Assassin’s Creed Brotherhood, Assassin’s Creed Revelations e i due cortometraggi Lineage e Embers, che approfondiscono la storia dell'Assassino italiano. Grazie ad essa, i possessori di Nintendo Switch avranno l’opportunità di vestire i panni di Ezio Auditore da Firenze, il più iconico Maestro Assassino del franchise, per la prima volta in assoluto.

La casa francese promette il supporto completo alle funzionalità esclusive di Nintendo Switch, quali la Modalità Portatile, il Rumble HD dei Joy-Con e l'interfaccia touchscreen. Assassin’s Creed: The Ezio Collection sarà disponibile al preordine a partire dalla giornata di oggi al prezzo di 49,99 euro. Nell'attesa, potete approfondire la conoscenza della raccolta leggendo la nostra recensione di Assassin’s Creed: The Ezio Collection per PS4.