Assassin's Creed The Ezio Collection è in arrivo su Nintendo Switch?

Secondo una voce che sta trovando rapida diffusione in rete, Assassin's Creed: The Ezio Collection potrebbe presto essere pubblicata anche su Nintendo Switch.

A lanciare l'indiscrezione è stato Direct-Feed Games, un canale di poco meno di 20 mila iscritti che su YouTube si occupa di caricare dei video di gameplay catturati, appunto, in direct feed. Il responsabile si è detto certo dell'arrivo di Assassin's Creed: The Ezio Collection su Nintendo Switch, ma ha evitato di fornire informazioni sulle suo fonti limitandosi a riferire che "sarà presto annunciato ufficialmente".

Assassin's Creed: The Ezio Collection è una raccolta contenente le versioni rimasterizzate dei capitoli della trilogia dedicata alle gesta del leggendario assassino italiano, Ezio Auditore, ossia Assassin’s Creed II, Assassin’s Creed Brotherhood e Assassin’s Creed Revelations. Ha visto la luce nel 2016 esclusivamente su PlayStation 4 e Xbox One, e in fondo non ci stupiremmo affatto se venisse pubblicata anche su Nintendo Switch. In fondo, sull'ecosistema dell'ibrida di Kyoto sono già disponibili all'acquisto Assassin's Creed III e Assassin's Creed Rebel Collection, che a sua volta include Assassin's Creed 4 e Rogue, dunque la Ezio Collection non farebbe altro che proseguire un percorso di pubblicazione già iniziato. Restiamo in attesa di informazioni ufficiali.