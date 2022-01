Assassin's Creed The Ezio Collection: in preordine su Amazon l'edizione Nintendo Switch

Amazon a poche ore dall'annuncio, apre i preordini dell'edizione fisica di Assassin's Creed The Ezio Collection, in arrivo il 17 febbraio ed in preordine a 50 euro nello store. Vediamo assieme i contenuti di questa ricca raccolta.

Assassin's Creed The Ezio Collection include le apprezzatissime campagne per giocatore singolo di tre diversi giochi: Assassin's Creed II, Assassin's Creed Brotherhood e Assassin's Creed Revelations. Assassin’s Creed II è presente nella cartuccia fisica, Assassin’s Creed Revelation, Assassin’s Creed Brotherhood e le espansioni Embers e Lineag saranno scaricabili in digitale (per un massimo di 35 GB).

Assapora la serie di Assassin's Creed nei panni del leggendario Maestro Assassino Ezio Auditore da Firenze, gioca dove vuoi e quando vuoi, a casa o fuori: la serie di Assassin's Creed è sempre con te. Esplora menu, inventario e mappa con la navigazione attraverso il touch screen, l'interfaccia è ottimizzata per lo schermo di Nintendo Switch con leggibilità del testo migliorata.

Una raccolta veramente imperdibile per gli appassionati della serie, con ben 100 ore di contenuti (tra giochi completi ed espansioni) per rivivere i momenti che hanno fatto la storia della serie diventata famosa anche grazie a questi capitoli.