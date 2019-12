Assassin's Creed The Rebel Collection: il nuovo trailer celebra il lancio su Switch

Le alte sfere di Ubisoft festeggiano l'approdo della Rebel Collection di Assassin's Creed su Nintendo Switch con un trailer che ripercorre le gesta di Edward Kenway e Shay Cormac.

Con AC The Rebel Collection, il colosso videoludico francese offre all'utenza della console ibrida di Nintendo l'opportunità di rivivere due tra le principali battaglie della guerra millenaria combattuta tra Templari e Assassini, ossia Black Flag e Rogue.

Reindossando i panni di Edward Kenway e Shay patrick Cormac, gli appassionati vecchi e nuovi di questa iconica serie action ruolistica avranno a disposizione tutti i contenuti delle avventure base di Assassin's Creed 4 e Rogue, con le relative espansioni a impreziosire ulteriormente l'offerta.

Oltre all'ovvio restyling grafico e alla possibilità di utilizzare la doppia funzionalità docked e portatile sulla versione "maggiore" di Switch, la nuova trasposizione nintendiana dei titoli usciti rispettivamente nel 2013 e nel 2014 vanterà la compatibilità con il Rumble HD, un'interfaccia ridisegnata per venire incontro alle esigenze di chi desidera navigare i menù tramite il touch screen e la possibilità di utilizzare un sistema di puntamento basato sui giroscopi e sugli accelerometri della console e dei Joy-Con.

In calce e in cima alla notizia trovate perciò le immagini e il video di Assassin's Creed The Rebel Collection che ne accompagnano l'uscita su Switch e la sua disponibilità sull'eShop della console Nintendo al prezzo di 49,99 euro.