Assassin's Creed The Rebel Collection per Switch includerà solo Black Flag su cartuccia?

Recentemente Ubisoft ha annunciato Assassin's Creed The Rebel Collection per Nintendo Switch, raccolta in arrivo il 6 dicembre che include due giochi della serie: Assassin's Creed IV Black Flag e Assassin's Creed Rogue, entrambi a tema "piratesco".

Arriva ora un aggiornamento riguardo la distribuzione del pacchetto, la versione europea includerà infatti su cartuccia solamente Assassin's Creed IV Black Flag mentre Assassin's Creed Rogue dovrà essere scaricato separatamente. Queste, almeno, le indicazioni riportato sul retro della box art per il nostro continente con particolare riferimento alla versione spagnola e presumibilmente anche per quella italiana.

Si tratta di un modello di distribuzione già adottato in passato anche da altri publisher che hanno lanciato raccolte, collection o giochi particolarmente corposi (in termini di dimensioni) su Nintendo Switch, scontrandosi con lo spazio limitato del supporto di archiviazione.

Al momento in ogni caso Ubisoft non si è ancora pronunciata a riguardo, l'unica certezza è che Assassin's Creed The Rebel Collection sarà disponibile su Nintendo Switch dal 6 dicembre 2019 in formato fisico e digitale scaricabile dal Nintendo eShop.