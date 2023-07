Assassin's Creed Titans sulla scia di Gotham Knights: rumor rilancia il gioco misterioso

Le prime indiscrezioni relative alla possibile cancellazione di Assassin's Creed: Titans risalgono allo scorso anno. Da allora, tuttavia, da Ubisoft non è mai giunta alcuna conferma ufficiale in merito all'eventuale esistenza del progetto.

Tale circostanza non ha impedito a ulteriori rumor legati al titolo di farsi strada in rete, in particolare attraverso le pagine del controverso 4chan. Il forum che consente la pubblicazione di post in forma anonima ha infatti accolto un nuovo messaggio legato al misterioso Assassin's Creed: Titans, con il quale si riferisce del ritorno in auge del titolo, che ora risulterebbe affidato a un piccolo team interno a Ubisoft Montréal.

Originariamente concepito come una sorta di Monster Hunter, - si legge - l'avventura avrebbe ora una struttura da brawler looter, sulla scia di produzioni quali Gotham Knights o Marvel's Avengers. Al centro della scena vi sarebbe la possibilità per il giocatore di testare una nuova versione sperimentale dell'Animus. Rimasto bloccato al suo interno, il protagonista si ritroverebbe poi a dover collaborare con i più iconici Assassini della storia Ubisoft per poter tornare alla realtà. A ostacolare questo cammino ci penserebbe una serie di figure storiche tramutatesi in "anomalie", dallo scozzese William Wallace a Giulio Cesare, passando persino per Attila.

Sempre secondo il rumor, Villa Auditore rappresenterebbe l'hub centrale di Assassin's Creed: Titans, dal quale partire per nuove missioni o dialogare con NPC del calibro di Bayek, Evie Fryre, Edward Kenway o Altair. Con un'ampia libertà di personalizzazione, l'avventura darebbe al giocatore la possibilità di scegliere tra quattro classi personaggio:

Spartano : armato di spada e scudo;

: armato di spada e scudo; Vichingo : armato di martello;

: armato di martello; Apache : armato di due asce;

: armato di due asce; Medjay: armato di lancia;

Neanche a dirlo, al momento non vi è alcuna conferma ufficiale legata all'esistenza di un Assassin's Creed: Titans. In attesa di eventuali commenti da parte di Ubisoft, vi invitiamo dunque a interpretare il rumor con la dovuta cautela.