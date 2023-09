Assassin's Creed: si torna in Grecia con un cosplay di Kassandra accompagnata da Ikaros

Alla Gamescom 2023 di Colonia Ubisoft ha messo in mostra Assassin's Creed Mirage, il nuovo capitolo della serie sulla setta degli assassini che porterà i giocatori al fianco di Basim Ibn Ishaq nella Baghdad del IX secolo. Prima di addentrarci nel medioriente, tuttavia, è tempo di fare una capatina nell'Antica Grecia.

Se sulle piattaforme casalinghe i giocatori sono in attesa di Mirage, su dispositivi mobile iOS e Android è prevista l'uscita di Assassin's Creed Jade, un episodio ambientato nella Cina del III secolo a.C. che proporrà spedizioni anche in altri territori. È proprio nell'ultimo trailer di quest'avventura con protagonista Wei Yu che ritroviamo Kassandra, l'assassina che i giocatori interpretano in Assassin's Creed Odyssey.

Assassin's Creed Odyssey è un'odissea epica nell'Antica Grecia, un capitolo uscito nel 2018 e che farà da musa ispiratrice per stile di gameplay al prossimo Assassin's Creed Codename Red. All'inizio delle vicende di gioco gli utenti, per la prima volta in assoluto, possono scegliere tra due diversi protagonisti, Alexios e la prima eroina femminile Kassandra.

Rimasta nel cuore degli appassionati, Kassandra è stata interpretata dalla cosplayer MSSKUNK. Con la sua armatura in cuoio abbinata a un mantello rosso, in questo cosplay di Kassandra da Assassin's Creed Odyssey la guerriera greca è affiancata da Ikaros, l'aquila che in questo capitolo abilita l'Occhio dell'Aquila.