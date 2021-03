Assassin's Creed Tournament svelato da un leak, uscita prevista nel 2022?

Mettiamo subito le mani avanti su questo leak diffuso inizialmente su 4Chan e in seguito ripreso e commentato da vari Redditor e membri del forum di ResetERA. La fonte anonima non aiuta a rafforzare la credibilità di quanto stiamo riportando, dunque vi invitiamo a prendere tutto con le dovute precauzioni.

Secondo quanto emerso, troverebbero conferma le voci che vorrebbero il nuovo episodio di Assassin's Creed ambientato durante le fasi iniziali della Guerra dei Cent'Anni (1337/1453), il gioco si chiamerà Assassin's Creed Tournament e metterà il giocatore nei panni di un cavaliere impegnato ad affrontare i gli eserciti inglesi e tedeschi con assalti a castelli e fortezze, scontri nelle arene e combattimenti medievali.

Il protagonista (il nome non è stato reso noto) sarà fortemente legato alle tradizioni di Re Riccardo e dei Templari, inoltre viene confermata l'apparizione di Nicolas Flamel, celebre alchimista francese. Sarà presente anche una sessione di gioco ambientata in tempi moderni con protagonista Basim.

La fonte parla di uno sviluppo curato dal team Ubisoft Sofia con Mikhail lozanov nel ruolo di direttore creativo e Alex Harakis come lead writer. Il progetto sarebbe basato sul motore Anvil Next 2, Assassin's Creed Tournament era originariamente previsto per la fine del 2021 ma sembra che i lavori siano in ritardo a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19, il lancio sarebbe ora in programma per il 2022.

Se fosse vero, anche il presunto Assassin's Creed ambientato in Cina previsto per il prossimo anno potrebbe slittare al 2023, a meno che Ubisoft non voglia lanciare due episodi della saga nello stesso anno, situazione tra l'altro non inedita per il franchise.