Assassin's Creed: i tre costumi più belli di Ezio Auditore

Ezio Auditore da Firenze è da sempre considerato uno dei protagonisti più carismatici di tutta la serie di Assassin's Creed: il merito non va solo alla sua personalità magnetica, ma anche ai suoi abiti, pieni di stile e bellissimi da vedere in movimento.

Nel corso delle sue avventure l'Assassino di origini fiorentine indossa una nutrita serie di costumi diversi tra principali ed extra da sbloccare: vi citiamo i tre outfit più belli di Ezio Auditore.

Armatura di Altair

Il look di default di Ezio in Assassin's Creed II è indubbiamente iconico, ma nel corso del gioco può ottenere anche diversi costumi extra che, oltre a cambiargli l'aspetto, potenziano anche i suoi parametri. In tal senso il migliore nonché uno dei più belli che ha a disposizione nella trilogia che lo vede per protagonista è l'Armatura di Altair, che si sblocca a partita molto avanzata dopo aver completato determinati incarichi secondari. Oltre a conferirgli una barra vitale enorme rendendolo così ancora più resistente, il particolare abito colpisce per la sua cura maniacale nei dettagli e con un'accattivante colorazione nera per cappa e cappuccio che lo rendono ancora più carismatico e temibile. Una ricompensa decisamente degna di nota.

Costume Standard di Assassin's Creed Brotherhood

Il costume di base indossato da Ezio in Assassin's Creed Brotherhood si può considerare uno dei più spettacolari tra quelli indossati non solo da Ezio, ma anche da tutti i protagonisti della serie targata Ubisoft. Il nobile fiorentino ha ormai scalato i ranghi del ramo italiano della Confraternita degli Assassini (ricordate qual è il credo degli Assassini in Assassin's Creed?), ed i suoi nuovi abiti gli donano un'aura ancora più autorevole e temibile, tipica di chi guida gli Assassini in battaglia. Ezio è ormai diventato un vero leader, ed il suo look riflette la piena maturità raggiunta come uomo e come Assassino.

Armatura di Bruto

Introdotta in Assassin's Creed Brotherhood come costume da sbloccare e presente anche nel successivo Assassin's Creed Revelations (ecco come finisce Assassin's Creed Revelations) via DLC, l'Armatura di Bruto è un'altra delle più accattivanti a disposizione del nostro eroe. Si tratta di un'armatura virtualmente indistruttibile che, proprio come l'Armatura di Altair, dona ad Ezio la barra vitale più lunga possibile nel gioco. Con le sue tinte rosse e le pelli feline a caratterizzarla, l'Armatura di Bruto ha tutto l'occorrente per rendere Ezio ancora più carismatico oltre che potente in combattimento.