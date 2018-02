Assassin's Creed: Ubisoft lancia un sondaggio per l'ambientazione del prossimo capitolo

Dopo aver ottenuto i favori di critica e fanbase con il lancio ditorna a guardare al futuro della serie di. La compagnia ha lanciato un sondaggio con cui ha chiesto ai possessori dell'ultimo capitolo del franchise dove vorrebbero vedere ambientata la prossima avventura.

Tante le possibili vie che la saga potrebbe intraprendere con i prossimi episodi: il sondaggio propone infatti una molteplice serie di ambientazioni, tra cui troviamo quella medievale legata a Re Artù o a Giovanna d'Arco e la diffusione della Peste Nera; il periodo delle invasioni Mongole con Gengis Khan; nonché il tanto anelato Giappone feudale.

Altre proposte fanno riferimento alla civiltà dei Vichinghi, e alle invasioni in Inghilterra di William il Conquistatore, a Roma di Annibale, e nelle Americhe dei Conquistadores. Infine, non è nemmeno escluso che la serie possa continuare durante il periodo dominato dall'Inquisizione spagnola (con possibili riferimenti al film con protagonisti Michael Fassbender e Marion Cotillard); o durante la Rivoluzione Russa in cui i comunisti si ribellarono agli Tsar russi; o negli anni delle dinastie della Cina medievale; o ancora nel corso della Guerra del Peloponneso combattuta tra Atene e Sparta nell'antica Grecia.

Insomma, sembrerebbe che le idee non manchino in casa Ubisoft per il prosieguo di Assassin's Creed. Voi quale ambientazioni preferireste tra quelle proposte dall'azienda? Intanto, vi ricordiamo che Assassin's Creed: Origins si arricchirà nei prossimi mesi con dei DLC non ancora annunciati.