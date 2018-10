Assassin's Creed: Ubisoft sta pensando ad un ritorno al multiplayer online

Mancano ormai pochissimi giorni all'arrivo di Assassin's Creed Odyssey, il nuovo capitolo della fortunata serie Ubisoft che quest'anno ci porterà a visitare le incantevoli ambientazioni dell'Antica Grecia.

Come accaduto con i suoi più vicini predecessori, anche Odyssey non presenterà affatto un comparto multiplayer e sarà totalmente incentrato su una coinvolgente esperienza in giocatore singolo. Tuttavia, Ubisoft non ha accantonato l'idea di tornare a lavorare su una componente online per la sua serie di maggior successo, come dichiarato da Serge Hascoet, chief creative officer della compagnia.

"Abbiamo tante tecnologie, quindi dipende da caso a caso, ma Assassin's Creed non ha il multiplayer, un aspetto molto importante per il lato social del gaming, quindi ci stiamo pensando. Voglio che il nostro gioco diventi un posto dove ci siano tanti cambi ed eventi", ha dichiarato, lasciando intendere che anche Assassin's Creed, dopo Anthem, potrebbe trarre spunto dal modus operandi di Epic Game con il suo Fortnite. "Ci sono milioni di cambiamenti che vorrei fare. Per esempio, il numero dei giocatori. Al giorno d'oggi, la nostra tecnologia potrebbe supportare 100 giocatori, ma a quale costo? Se rimuoviamo la folla e altra roba potremmo rendere l'online più semplice... dipende sempre da caso a caso. Se un progetto ha bisogno di 100 giocatori in contemporanea allora possiamo farlo, ma dobbiamo trovarne il valore aggiunto".

Assassin's Creed Unity è ad oggi l'ultimo titolo della serie ad implementare una modaltà multiplayer online, in questo caso incentrato sulla cooperazione dei giocatori, a differenza di quanto accaduto con i precedenti episodi.

Ricordiamo che Assassin's Creed Odyssey sarà pubblicato il 5 ottobre su PC, PlayStation 4 e Xbox One il 5 ottobre.