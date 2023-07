Assassin's Creed: quali sono le ultime parole di Ezio Auditore?

Dopo una vita passata tra avventure, vendette e grandi insegnamenti, la storia di Ezio Auditore si conclude nel cortometraggio Assassin's Creed Embers, che racconta gli ultimi giorni del celebre Maestro Assassino italiano. Vi ricordate quali sono state le ultime parole pronunciate da Ezio?

Tecnicamente, l'ultima persona con la quale il nobile fiorentino interagisce è un misterioso giovane, nel cuore di Firenze. Il ragazzo mostra una forte arroganza denigrando la città toscana, al che Ezio gli risponde dicendo "non credo sia Firenze il vostro problema", per poi subire l'attacco di cuore che porrà fine alla sua esistenza. Queste sono le ultime parole pronunciate da Ezio prima di esalare l'ultimo respiro, sebbene Assassin's Creed Embers si concluda con un monologo finale dell'iconico protagonista della serie Ubisoft, basato su una lettera scritta dall'uomo poche ore prima della sua morte, rivolta alla moglie Sofia Sartor ed ai suoi figli (a tal proposito, quanti figli ha avuto Ezio Auditore di Assassin's Creed?):

"Quand'ero giovane avevo la libertà ma non la vedevo. Avevo il tempo, ma non lo sapevo. E avevo l'amore, ma non lo provavo. Ci sono voluti molti anni per capire il significato di tutti e tre, e ora, al tramonto della mia vita, questa comprensione si è mutata in appagamento. Amore, libertà e tempo, allora così disponibili, sono il nutrimento che mi permette di andare avanti. Specialmente l'amore, mia cara, per te, per i nostri figli, per i nostri fratelli e sorelle, e per il vasto e magnifico mondo che ci ha dato la vita e che continua a sorprenderci. Con affetto infinito, mia Sofia. Tuo per sempre, Ezio".

Su queste parole, Assassin's Creed Embers si conclude, ed Ezio esce di scena con il botto, imponendosi per sempre come uno dei migliori personaggi mai visti nell'intero franchise. Volete comunque sapere qual è il miglior protagonista di Assassin's Creed tra Ezio ed Altair?