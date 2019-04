Assassin's Creed Unity: 3 milioni di download dopo l'incendio di Notre Dame

L'incendio di Notre Dame ha scosso la comunità internazionale e spinto i vertici di Ubisoft a lanciare una splendida iniziativa per omaggiare la Cattedrale e sensibilizzare il pubblico sulla campagna di raccolta fondi per la sua ricostruzione.

Nel corso dell'iniziativa che ha permesso all'utenza di PC di scaricare Assassin's Creed Unity gratis tra il 17 e il 25 aprile, sono stati oltre tre milioni i download totali registrati dal colosso videoludico transalpino attraverso le pagine del proprio store digitale Uplay.

La decisione assunta da Ubisoft è stata accompagnata da un nobile review bombing positivo dei videogiocatori su Steam che, attraverso lo strumento dei commenti e delle recensioni utente, hanno appoggiato tale campagna di sensibilizzazione e lodato l'impegno di Ubisoft per la ricostruzione della Cattedrale con una generosa donazione di 500.000 euro, alla quale, presumibilmente, se ne aggiungeranno altre anche grazie al supporto dato dai tre milioni di download.

A prescindere da questa iniziativa, diversi fan che erano già in possesso del titolo sono tornati a giocarlo per rendere omaggio a Notre Dame, mentre altri esortano le autorità francesi a considerare l'utilizzo delle scansioni tridimensionali della Cattedrale compiute da Ubisoft per plasmare la dimensione free roaming di AC Unity con la speranza, così facendo, di accelerarne la ricostruzione.