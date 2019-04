Assassin's Creed Unity bombardato di recensioni positive su Steam

A quasi cinque anni di stanza dal lancio, il controverso Assassin's Creed Unity è tornato sotto i riflettori dopo che Ubisoft, in seguito ai tragici avvenimenti di Notre-Dame, ha deciso di regalare il titolo su PC e donare 500.000 euro in favore dei lavori di ricostruzione della cattedrale simbolo della città di Parigi e dell'arte gotica.

Gli utenti stanno in questi giorni dedicando molta attenzione all'action-adventure ambientato nella Francia scombussolata dalla Rivoluzione Francese, tant'è che la compagnia transalpina si è vista costretta ad ampliarne i server per sorreggere l'estrema confluenza di giocatori che si stanno divertendo a riscoprire la modalità multiplayer cooperativa e a setacciare ogni anfratto della meticolosamente ricostruita Notre-Dame de Paris.

In questo contesto, è interessante notare come l'opinione generale dell'utenza - dimostratasi critica e intransigente all'uscita del titolo, anche e soprattutto a causa di rivelanti problemi tecnici - stia cambiando radicalmente in queste ore. Come potete notare grazie all'immagine che vi abbiamo riportato in calce, Assassin's Creed Unity può ora vantare una media di valutazioni recenti su Steam pari a "Molto Positiva", a fronte di una media generale "Mista". Possiamo parlare di un vero e proprio caso di Review Bombing positivo, al contrario di quanto è capitato recentemente con le serie di Metro e Borderlands a causa delle questioni legate alle esclusive Epic Games Store.

Ricordiamo che Assassin's Creed Unity è disponibile ora su PC, PlayStation 4 e Xbox One.