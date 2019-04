Assassin's Creed Unity contribuirà alla ricostruzione di Notre Dame?

Lo spaventoso incendio della Cattedrale di Notre Dame ha gettato nello sconforto milioni di persone, consapevoli dell'immenso patrimonio artistico, religioso e culturale perso e del tempo necessario per ricostruire e restaurare quanto è stato danneggiato o distrutto dalle fiamme del rogo del 15 aprile.

A dispetto della devastazione causata dall'incendio e il collasso del tetto e della guglia, la struttura portante della Cattedrale sembra essere scampata alla distruzione e lascia un piccolo barlume di speranza per chi sogna una veloce ricostruzione del principale luogo di culto di Parigi.

Un ruolo determinante nelle delicate operazioni collegate al futuro restauro di Notre Dame potrebbe averlo Ubisoft: come sottolineato da diversi siti di settore e dalla community videoludica di forum come Reddit o ResetEra, il lavoro svolto dagli sviluppatori di Assassin's Creed Unity per dare forma alla Parigi digitale del controverso kolossal free roaming lanciato nel novembre 2014 ha riguardato anche la Cattedrale, dai suoi interni alla struttura esterna.

A margine della commercializzazione di AC Unity, infatti, Caroline Miousse di Ubisoft riferì di aver passato all'incirca due anni a realizzare delle accurate scansioni tridimensionali di Notre Dame, ricreando ingame "ogni singolo mattone" del monumento francese per offrirne una rappresentazione fedele ai giocatori del titolo che, proprio in funzione del realismo visivo, è tornato recentemente alla ribalta con una toccante iniziativa che ha visto diversi utenti tornare a giocarlo per rendere omaggio alla Cattedrale.