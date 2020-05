Assassin's Creed Unity sembra un gioco next-gen grazie a Ray Tracing e 4K

In attesa di poter finalmente vedere di più del gameplay di Assassin's Creed Valhalla, qualcuno ha deciso di realizzare in maniera amatoriale un filmato di "Assassin's Creed Unity Remastered", ovvero del gioco Ubisoft con tanto di Ray Tracing e supporto alla risoluzione 4K.

Il risultato, come potete ben vedere nel filmato allegato alla notizia, è semplicemente spettacolare e ci permette di avere un primo assaggio di come potrebbero essere i giochi di prossima generazione su macchine performanti come PlayStation 5 e Xbox Series X. Per ottenere un risultato del genere, l'utente che ha caricato il video sul proprio canale YouTube non si è solo affidato a delle mod grafiche ma ha anche utilizzato un hardware di tutto rispetto. Il PC dell'utente in questione monta infatti un processore Intel i5-8400, una Nvidia GeForce RTX 2080TI, 32GB di RAM e un velocissimo SSD 970 EVO NVME M.2. Insomma, non si tratta del tanto acclamato SSD di PlayStation 5 ma parliamo in ogni caso di una macchina incredibilmente potente.

Prima di lasciarvi al filmato in 4K e 60 fotogrammi al secondo, vi ricordiamo che proprio oggi sono stati diffusi nuovi dettagli sulla mappa di Assassin's Creed Valhalla, la quale dovrebbe avere dimensioni più contenute rispetto a quanto visto in Odyssey.