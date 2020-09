Assassin's Creed Unity e Notre Dame: la cattedrale di Parigi ricreata in VR

Come tristemente noto, il 15 aprile dello scorso anno, l'iconica cattedrale di Notre Dame è stata vittima di un grave incendio, che ha pesantemente danneggiato la struttura.

In quell'occasione, Ubisoft era stata protagonista di un'interessante riflessione, legata alla possibilità che la software house francese potesse offrire un significativo contributo nella ricostruzione dell'edificio. Durante lo sviluppo di Assassin's Creed Unity, ambientato durante gli anni della Rivoluzione Francese, parte de team creativo aveva infatti speso ben due anni nella realizzazione di accurate scansioni tridimensionali, necessarie per ricreare la maestosità della cattedrale parigina. Per queste ragioni, molti osservatori avevano ipotizzato un possibile contributo di Assassin's Creed Unity alla ricostruzione di Notre Dame.

L'impegno della software house, nel frattempo, ha realizzato un'esperienza in Realtà Virtuale volta a consentire al pubblico di esplorare la cattedrale nel pieno del proprio splendore. Durante il secondo Ubisoft Forward, lo streaming ha consentito di dare uno sguardo all'esperienza VR grazie al filmato che trovate in apertura a questa news.