Assassin's Creed Unity: Ubisoft ricostruisce Notre Dame in VR

Dopo l'incendio che nel 2019 ha distrutto una parte del Notre Dame di Parigi, Ubisoft si è attivata per offrire supporto per la ricostruzione della Cattedrale, inoltre la casa francese sta sviluppando una VR Experience che permetterà a tutti di visitare questo pezzo di storia e della cultura mondiale.

Ubisoft come detto ha contribuito ai lavori di restauro (ora fermi per l'emergenza Coronavirus) con una donazione di 500.000 dollari e lo scorso anno ha regalato Assassin's Creed Unity gratis per permettere a tutti di poter continuare a godere della bellezza del Notre-Dome, lo storico edificio è infatti presente nel gioco, frutto di una accurata ricostruzione che ha richiesto anni di lavoro.

L'obiettivo della nuova VR Experience è quello di offrire un vero e proprio tour in Realtà Virtuale, il progetto è stato presentato all'UNESCO nell'estate 2019 e in futuro verrà reso probabilmente disponibile per tutti, nell'attesa Ubisoft ha pubblicato ora un breve trailer che potete vedere in apertura della notizia. La qualità del lavoro è certamente molto elevata, il materiale raccolto durante lo sviluppo di Assassin's Creed Unity hanno permesso di ricostruire la Cattedrale di Notre Dame in ogni minimo dettaglio e gli stessi restauratori si sono rivolti a Ubisoft per poter accedere ad un vasto archivio di foto e video.